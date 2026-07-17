Денежное обеспечение после СОЧ: в каких случаях военнослужащему возобновят выплаты

Украинские военнослужащие возвращаются с задания. Фото: Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

С первого дня самовольного оставления воинской части (СОЧ) прекращается выплата денежного довольствия, а также утрачивается право на продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения, льготы и социальные гарантии. В то же время закон позволяет отдельным военнослужащим добровольно вернуться на службу, а после восстановления — возобновить денежное обеспечение.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, передают Новини.LIVE.

Когда можно вернуться без уголовной ответственности

Для военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинскую часть во время военного положения, закон предусматривает возможность возвращения на службу. Если они добровольно выразили желание продолжить службу и выполнили установленную процедуру, суд может освободить их от уголовной ответственности.

Если же отсутствие длилось не более трех суток, уголовная ответственность вообще не наступает. В таком случае достаточно вернуться в свою воинскую часть, после чего военнослужащего восстанавливают во всех видах обеспечения.

Что делать, если самовольное отсутствие длилось более трех суток

Если военнослужащий впервые допустил самовольное отсутствие и хочет вернуться на службу, ему необходимо пройти установленную законом процедуру. Для этого нужно:

обратиться в свою или другую воинскую часть, готовую принять его на службу;

получить письменное согласие командира;

подать ходатайство о намерении вернуться в орган досудебного расследования, прокурору или суду;

после вынесения решения суда предоставить его командиру для восстановления на службе.

Также подать рапорт о возвращении можно через приложение "Армия+". После его рассмотрения материалы передаются для дальнейшего оформления.

Если же военнослужащий повторно самовольно покинул часть или не планирует возвращаться на службу, ему грозит уголовная ответственность. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как восстанавливают денежное довольствие

После завершения процедуры возвращения командир воинской части издает приказ о восстановлении военнослужащего на службе. С этого момента возобновляется действие контракта, военнослужащего вновь зачисляют в списки личного состава и восстанавливают все виды обеспечения.

Должностной оклад выплачивается в соответствии с последней должностью или новой, если одновременно произошло назначение.

Несмотря на восстановление в должности, военнослужащий лишится некоторых выплат. В частности:

денежное обеспечение не начисляется за весь период самовольного отсутствия;

ежемесячная премия не выплачивается за месяц, в котором было совершено самовольное отсутствие;

дополнительное вознаграждение также не начисляется за время самовольного отсутствия и за месяц возвращения.

Все причитающиеся премии и другие выплаты начинают начисляться уже со следующего месяца после официального возобновления военной службы в соответствии с общими правилами.

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