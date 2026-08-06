Денежное довольствие военнослужащих: сколько получают пилоты БПЛА

Пилот БПЛА, деньги в кармане военной формы. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Подразделения беспилотных систем сегодня остаются одним из ключевых направлений в Силах обороны Украины. Именно поэтому для операторов БПЛА предусмотрено не только стандартное денежное довольствие военнослужащих, но и ряд дополнительных выплат, профессиональных надбавок и специальных бонусов.

Об этом рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit, передают Новини.LIVE.

Какое денежное довольствие получают операторы БПЛА

Размер выплат зависит от места службы, должности, воинского звания, выслуги лет и выполняемых задач. Если военнослужащий работает непосредственно в районе боевых действий, его общее денежное обеспечение может составлять от 50 тыс. до более 120 тыс. грн в месяц.

Основными составляющими этой суммы являются:

базовое денежное довольствие — от 20 тыс. до более 30 тыс. грн в зависимости от должности, звания и выслуги лет;

профессиональная надбавка за выполнение полетов на беспилотниках — 100% должностного оклада;

дополнительное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач.

В частности, за непосредственное участие в боевых действиях на передовой военнослужащим могут выплачивать до 100 тыс. грн в месяц. При этом сумма рассчитывается пропорционально количеству дней, проведенных в зоне боевых действий.

За выполнение боевых или специальных задач за пределами первой линии обороны или на командных пунктах предусмотрено дополнительное вознаграждение от 30 тыс. до 50 тыс. грн ежемесячно.

Кроме того, военнослужащие, проходящие службу в тыловых районах или зонах прикрытия, могут получать дополнительную выплату в размере 10 тыс. грн.

Когда выплачивают 100% надбавку за управление БПЛА

Чтобы оператору беспилотника начислили профессиональную надбавку в размере 100% должностного оклада, необходимо выполнить несколько обязательных требований.

В частности, военнослужащий должен:

иметь документ или сертификат, подтверждающий прохождение подготовки по специальности "БПАК";

занимать штатную должность, связанную с эксплуатацией беспилотных систем в ВСУ, Нацгвардии или Силах беспилотных систем;

получить письменный приказ командира о допуске к выполнению полетов;

иметь подтверждение выполненных полетов в журналах учета и боевой документации.

Только при наличии всех этих условий финансовая служба воинской части может начислить соответствующую надбавку.

Какие бонусы предусмотрены по контракту на службу в подразделениях БПЛА

Для добровольцев, заключающих контракт на должности в подразделениях беспилотных систем, в частности в рамках проекта "18–24", действует отдельная программа финансовой поддержки.

Она предусматривает единовременное пособие в размере до 1 млн грн, которое выплачивается поэтапно: 200 тыс. грн военнослужащий получает после подписания контракта, еще 300 тыс. грн — после завершения подготовки, а остальные 500 тыс. грн — после выполнения условий контракта и участия в боевых выходах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в какие числа августа военнослужащие получат денежное довольствие. Как и раньше, выплаты будут поступать несколькими траншами. В отдельных случаях возможны задержки.

Также Новини.LIVE писали о том, как начисляются выплаты военным после ранения. Единовременная денежная помощь назначается только при наличии определенных законом оснований. Многие военнослужащие не получают средства из-за проблем с оформлением документов.