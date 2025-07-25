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Главная Экономика Некоторых украинцев хотят проверять на полиграфе — сколько стоит

Некоторых украинцев хотят проверять на полиграфе — сколько стоит

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 16:10
Полиграф для госслужащих — сколько это стоит и кого планируют проверять
Проверка полиграфом. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 13533 относительно САП и НАБУ. Он предусматривает обязательные проверки полиграфом для сотрудников ГБР, Генпрокуратуры, Нацполиции, НАБУ, САП и БЭБ. То есть людей, которые имеют допуск к государственной тайне. Возникает вопрос, какая цена услуги и насколько проверки на детекторе лжи достоверны.

Об этом рассказал глава Национальной ассоциации полиграфологов Украины (НАПУ) Владимир Ведмидь в эфире День.LIVE.

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Сколько стоит проверка полиграфом

Согласно заключительным положениям проекта закона об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, представители указанных органов с допуском к гостайне должны не реже одного раза в 2 года проходить полиграфологические исследования на предмет совершения действий в пользу России.

"Рыночные цены на проверки с использованием полиграфа составляют от 3 000 до 5 000 грн за один тест. Это когда мы говорим о наемной услуге. Если речь идет о сотрудниках госучреждений, то понимаем, что они работают за зарплату", — рассказал Владимир Ведмидь.

Надежна ли проверка полиграфом

По словам специалиста, детектор лжи, как любая экспертиза, не является стопроцентным инструментом. Это же можно сказать о ДНК, трасологической и химической экспертизах. Их проводят десятки и сотни лет, за это время выстроилась определенная степень доверия. Но отсутствие 100% достоверности не означает недопустимость использования метода.

"Мы же не ставим под сомнение, стоит ли делать ДНК-экспертизу. Она не идеальна, но лучше ничего еще не придумали. Средняя степень достоверности полиграфа составляет 95-97%, в зависимости от профессионализма полиграфолога, методики и многих других факторов. Это очень высокая достоверность", — констатировал спикер.

Он добавил, что пока нет инструментов, которые бы гарантировали стопроцентно надежный результат. Ни проверка по почерку, ни по отпечатку пальца не нивелирует возможность погрешности. Именно поэтому информацию, полученную с применением детектора лжи, нельзя использовать как единственное доказательство в суде или при служебном расследовании.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине запрещено отказывать пенсионерам в работе исключительно на основании возраста. Закон предусматривает такой отказ, только если существуют возрастные ограничения для конкретной профессии. Например, для госслужащих, спасателей и водолазов.

Также мы писали, что во время военного положения испытательный срок при приеме на работу не может превышать 3 месяца (или 6 месяцев — с согласия профсоюза). Зарплату разрешается уменьшить, но только до уровня минимальной.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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