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Головна Економіка Деяких українців хочуть перевіряти на поліграфі — скільки коштує

Деяких українців хочуть перевіряти на поліграфі — скільки коштує

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 16:10
Поліграф для держслужбовців — скільки це коштує і кого планують перевіряти
Перевірка поліграфом. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 13533 стосовно САП і НАБУ. Він передбачає обов’язкові перевірки поліграфом для працівників ДБР, Генпрокуратури, Нацполіції, НАБУ, САП і БЕБ. Тобто людей, які мають допуск до державної таємниці. Постає питання, яка ціна послуги і наскільки перевірки на детекторі брехні достовірні.

Про це розповів голова Національної асоціації поліграфологів України (НАПУ) Володимир Ведмідь в ефірі День.LIVE.

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Скільки коштує перевірка поліграфом

Згідно з прикінцевими положеннями проєкту закону щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, представники вказаних органів із допуском до держтаємниці мають не рідше одного разу на 2 роки проходити поліграфологічні дослідження на предмет вчинення дій на користь Росії.

"Ринкові ціни на перевірки з використанням поліграфу становлять від 3 000 до 5 000 грн за один тест. Це коли ми говоримо про найману послугу. Якщо йдеться про співробітників держустанов, то розуміємо, що вони працюють за зарплату", — розповів Володимир Ведмідь.

Чи надійна перевірка поліграфом

За словами фахівця, детектор брехні, як будь-яка експертиза, не є стовідсотковим інструментом. Це саме можна сказати про ДНК, трасологічну та хімічну експертизи. Їх проводять десятки і сотні років, за цей час вибудувався певний ступінь довіри. Але відсутність 100% достовірності не означає неприпустимість використання методу.

"Ми ж не ставимо під сумнів, чи варто робити ДНК-експертизу. Вона неідеальна, але краще нічого ще не придумали. Середній ступінь достовірності поліграфа складає 95-97%, залежно від професіоналізму поліграфолога, методики і багатьох інших чинників. Це дуже висока достовірність", — констатував спікер.

Він додав, що наразі немає інструментів, які би гарантували стовідсотково надійний результат. Ані перевірка за почерком, ані за відбитком пальця не нівелює можливість похибки. Саме тому інформацію, отриману з застосуванням детектора брехні, не можна використовувати як єдиний доказ у суді чи при службовому розслідуванні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні заборонено відмовляти пенсіонерам у роботі виключно на підставі віку. Закон передбачає таку відмову, тільки якщо існують вікові обмеження для конкретної професії. Наприклад, для держслужбовців, рятувальників і водолазів.

Також ми писали, що під час воєнного стану випробувальний термін при прийомі на роботу не може перевищувати 3 місяці (або 6 місяців — за згодою профспілки). Зарплату дозволяється зменшити, але тільки до рівня мінімальної.

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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