Что говорят украинцы об отдыхе в Египте: плюсы и минусы поездки на курорт

Отели и пляжи в Египте, человек плавает в море. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Готовясь к отдыху за границей, туристы часто выбирают курорты "все включено". Среди самых популярных направлений — Египет. Мы узнали, что нравится украинцам и чем они остались недовольны после поездки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорят украинцы об отдыхе в Египте.

Преимущества отдыха в Египте

Поскольку страна максимально ориентирована на туристов со всего мира, отдыхающие могут рассчитывать на развитую инфраструктуру, большое количество гостиниц разных типов по системе обслуживания "все включено", качественный сервис и наличие услуг, каких только можно пожелать.

Во многих заведениях сервис ориентирован на европейцев, а курорты расположены очень близко к морскому побережью. Из дополнительных преимуществ — уникальная культура и история, а благодаря экскурсиям к достопримечательностям можно забыть о пляже.

Цены в отелях трудно назвать бюджетными, однако все зависит от количества звезд и расположения. Если заниматься организацией поездки самостоятельно, а не через туристические агентства, можно сэкономить на проживании.

Чем недовольны туристы в Египте

Жалоб на отдых в Египте много. Среди основных минусов непосредственно для украинцев — большое количество граждан России. Оказывается, очень трудно найти гостиницу, в которой не будет россиян. Судя по другим отзывам наших соотечественников, от Египта может оттолкнуть:

экстремальная температура, особенно летом, когда днем находиться на улице невозможно из-за палящего солнца;

регулярные приливы и отливы, ограничивающие доступ к пляжу;

безвкусная местная пища (причина субъективная);

ощущение опасности вне гостиниц, особенно для женщин;

большие толпы туристов в высокий сезон;

плохой сервис и грязь в непрестижных отелях.

Сколько стоит отдых в Египте

Чтобы провести пять ночей в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха в конце августа 2026 года, двум туристам придется заплатить минимально 41 500 грн (по системе "все включено"). Это стоимость поездки, организованной агентством.

Стоимость туров в Египет. Фото: скриншот

Если бронировать комнату самостоятельно через Booking, можно сэкономить. Четыре ночи в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха обойдутся двум отдыхающим в 13 500 грн. Гостям предлагают бассейн, бесплатную парковку для автомобилей, семейные номера и пляж на расстоянии 150 метров.

Ранее Новини.LIVE писали, какой остров Канарского архипелага выбрать в августе 2026 года. Мы оценили стоимость проживания в отелях на островах Тенерифе, Гран-Канария и Фуэртевентура. Самостоятельное бронирование комнаты на Booking поможет сэкономить немного денег.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит отдых по системе "все включено" на острове Тенерифе. За одну ночь проживания в самой дорогой гостинице необходимо заплатить около 1000 долларов. За такие деньги туристы получают два бассейна, оздоровительные процедуры, шесть ресторанов, живую музыку и многое другое.