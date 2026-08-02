Что говорят украинцы об отдыхе в Египте: плюсы и минусы поездки на курорт
Готовясь к отдыху за границей, туристы часто выбирают курорты "все включено". Среди самых популярных направлений — Египет. Мы узнали, что нравится украинцам и чем они остались недовольны после поездки.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорят украинцы об отдыхе в Египте.
Преимущества отдыха в Египте
Поскольку страна максимально ориентирована на туристов со всего мира, отдыхающие могут рассчитывать на развитую инфраструктуру, большое количество гостиниц разных типов по системе обслуживания "все включено", качественный сервис и наличие услуг, каких только можно пожелать.
Во многих заведениях сервис ориентирован на европейцев, а курорты расположены очень близко к морскому побережью. Из дополнительных преимуществ — уникальная культура и история, а благодаря экскурсиям к достопримечательностям можно забыть о пляже.
Цены в отелях трудно назвать бюджетными, однако все зависит от количества звезд и расположения. Если заниматься организацией поездки самостоятельно, а не через туристические агентства, можно сэкономить на проживании.
Чем недовольны туристы в Египте
Жалоб на отдых в Египте много. Среди основных минусов непосредственно для украинцев — большое количество граждан России. Оказывается, очень трудно найти гостиницу, в которой не будет россиян. Судя по другим отзывам наших соотечественников, от Египта может оттолкнуть:
- экстремальная температура, особенно летом, когда днем находиться на улице невозможно из-за палящего солнца;
- регулярные приливы и отливы, ограничивающие доступ к пляжу;
- безвкусная местная пища (причина субъективная);
- ощущение опасности вне гостиниц, особенно для женщин;
- большие толпы туристов в высокий сезон;
- плохой сервис и грязь в непрестижных отелях.
Сколько стоит отдых в Египте
Чтобы провести пять ночей в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха в конце августа 2026 года, двум туристам придется заплатить минимально 41 500 грн (по системе "все включено"). Это стоимость поездки, организованной агентством.
Если бронировать комнату самостоятельно через Booking, можно сэкономить. Четыре ночи в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха обойдутся двум отдыхающим в 13 500 грн. Гостям предлагают бассейн, бесплатную парковку для автомобилей, семейные номера и пляж на расстоянии 150 метров.
Ранее Новини.LIVE писали, какой остров Канарского архипелага выбрать в августе 2026 года. Мы оценили стоимость проживания в отелях на островах Тенерифе, Гран-Канария и Фуэртевентура. Самостоятельное бронирование комнаты на Booking поможет сэкономить немного денег.
Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит отдых по системе "все включено" на острове Тенерифе. За одну ночь проживания в самой дорогой гостинице необходимо заплатить около 1000 долларов. За такие деньги туристы получают два бассейна, оздоровительные процедуры, шесть ресторанов, живую музыку и многое другое.
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