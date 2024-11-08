Отключение света – когда и при каких условиях могут прекратить электроснабжение

Отключение света. Фото: Pexels

В случае нарушения условий оплаты или других правил поставщик имеет право ограничить электроснабжение для потребителя. Однако энергопредприятие должно заранее предупредить абонента об имеющейся проблеме и возможности отключения.

О том, по каким основаниям украинцам могут отключить свет, пояснили на сайте "Николаевоблэнерго".

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Почему украинцам могут отключить электроэнергию

Согласно правилам розничного рынка электроэнергии оператор системы должен предупредить об отключении за 5 рабочих дней. Свет могут быть отключены в следующих случаях:

Невыполнение требований органа контроля. Нарушение правил охраны электросетей при работе. Не допуск представителей оператора к электроустановкам. Создание условий, которые могут привести к несчастным случаям. Истечение, расторжение или отсутствие договора с оператором. Наличие задолженности за распределение (передачу) электроэнергии. Отсутствие обслуживания электроустановок или договора обслуживания.

Поставщик также должен предупредить за 10 рабочих дней, если:

Есть задолженность за потребленную электроэнергию по договору. Имел место не допуск представителей к средствам учета, которые расположены у потребителя. Отсутствует уплата корректирующего платежного документа в течение 30 дней при использовании электроэнергии на небытовые нужды.

Дата получения предупреждения - день вручения лично, подтвержденный подписью, или третий рабочий день после получения на почте или электронной почтой.

Если основанием является задолженность, предупреждение должно содержать сумму долга и период его возникновения. Если долг будет погашен в установленный срок, поставки электроэнергии не будут прекращены.

Как узнать, есть ли задолженность за свет

Необходимо обратиться к поставщику энергии со всеми квитанциями для сверки платежей. Если окажется, что долг действительно существует, потребителю могут предложить реструктуризацию, позволив выплачивать его частями. Но важно выяснить, за какой период скопилась задолженность и какие условия погашения.

Сегодня экономное потребление электроэнергии стало особенно актуальным. В Украине значительная часть поколения разрушена или повреждена, и чрезмерные нагрузки могут привести к новым блекаутам.

В ноябре тарифы на электроэнергию в Украине останутся без изменений. Однако в следующем году повышение цен вполне возможно.