Відключення світла — коли та за яких умов можуть припинити електропостачання

Відключення світла. Фото: Pexels

У разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача. Однак енергопідприємство повинно заздалегідь попередити абонента про наявну проблему і можливість відключення.

Про те, за яких підстав українцям можуть відключити світло, пояснили на сайті "Миколаївобленерго".

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Чому українцям можуть відключити електроенергію

Згідно з правилами роздрібного ринку електроенергії, оператор системи повинен попередити про відключення за 5 робочих днів. Світло можуть вимкнути у таких випадках:

Невиконання вимог органу контролю. Порушення правил охорони електромереж під час робіт. Недопуск представників оператора до електроустановок. Створення умов, які можуть призвести до нещасних випадків. Закінчення, розірвання або відсутність договору з оператором. Наявність заборгованості за розподіл (передачу) електроенергії. Відсутність обслуговування електроустановок або договору на обслуговування.

Постачальник також має попередити за 10 робочих днів, якщо:

Є заборгованість за спожиту електроенергію згідно з договором. Мав місце недопуск представників до засобів обліку, які розташовані у споживача. Відсутня сплата коригуючого платіжного документа протягом 30 днів при використанні електроенергії на непобутові потреби.

Датою отримання попередження є день вручення особисто, підтверджений підписом, або третій робочий день після отримання на пошті чи електронною поштою.

Якщо підставою є заборгованість, попередження повинно містити суму боргу та період його виникнення. Якщо борг буде погашений у визначений термін, постачання електроенергії не буде припинено.

Як дізнатися, чи є заборгованість за світло

Необхідно звернутись до свого постачальника енергії з усіма квитанціями для звірки платежів. Якщо виявиться, що борг справді існує, споживачеві можуть запропонувати реструктуризацію, дозволивши виплачувати його частинами. Але важливо з'ясувати, за який період накопичилася заборгованість і які умови погашення.

Сьогодні економне споживання електроенергії стало особливо актуальним. В Україні значна частина генерації зруйнована або пошкоджена, і надмірні навантаження можуть призвести до нових блекаутів.

У листопаді тарифи на електроенергію в Україні залишаться без змін. Однак наступного року підвищення цін цілком можливе.