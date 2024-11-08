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Чому українцям можуть вимкнути світло — перелік порушень

8 листопада 2024 09:59
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Відключення світла — коли та за яких умов можуть припинити електропостачання
Відключення світла. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача. Однак енергопідприємство повинно заздалегідь попередити абонента про наявну проблему і можливість відключення.

Про те, за яких підстав українцям можуть відключити світло, пояснили на сайті "Миколаївобленерго".

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Чому українцям можуть відключити електроенергію

Згідно з правилами роздрібного ринку електроенергії, оператор системи повинен попередити про відключення за 5 робочих днів. Світло можуть вимкнути у таких випадках:

  1. Невиконання вимог органу контролю.
  2. Порушення правил охорони електромереж під час робіт.
  3. Недопуск представників оператора до електроустановок.
  4. Створення умов, які можуть призвести до нещасних випадків.
  5. Закінчення, розірвання або відсутність договору з оператором.
  6. Наявність заборгованості за розподіл (передачу) електроенергії.
  7. Відсутність обслуговування електроустановок або договору на обслуговування.

Постачальник також має попередити за 10 робочих днів, якщо:

  1. Є заборгованість за спожиту електроенергію згідно з договором.
  2. Мав місце недопуск представників до засобів обліку, які розташовані у споживача.
  3. Відсутня сплата коригуючого платіжного документа протягом 30 днів при використанні електроенергії на непобутові потреби.

Датою отримання попередження є день вручення особисто, підтверджений підписом, або третій робочий день після отримання на пошті чи електронною поштою.

Якщо підставою є заборгованість, попередження повинно містити суму боргу та період його виникнення. Якщо борг буде погашений у визначений термін, постачання електроенергії не буде припинено.

Як дізнатися, чи є заборгованість за світло

Необхідно звернутись до свого постачальника енергії з усіма квитанціями для звірки платежів. Якщо виявиться, що борг справді існує, споживачеві можуть запропонувати реструктуризацію, дозволивши виплачувати його частинами. Але важливо з'ясувати, за який період накопичилася заборгованість і які умови погашення.

Сьогодні економне споживання електроенергії стало особливо актуальним. В Україні значна частина генерації зруйнована або пошкоджена, і надмірні навантаження можуть призвести до нових блекаутів. 

У листопаді тарифи на електроенергію в Україні залишаться без змін. Однак наступного року підвищення цін цілком можливе.

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