Борьба за украинские ресурсы — как сейчас выглядит Иршанский ГОК (видео)

Иршанский ГОК. Фото: umcc-titanium.com

В Украине сосредоточено много минеральных полезных ископаемых. Киев и Вашингтон готовятся подписать Двустороннее Соглашение, которое в перспективе принесет США миллиарды долларов за гарантии безопасности. В ожидании этого важного для обоих государств события корреспондент CNN посетил Иршанский горно-обогатительный комбинат (ГОК), расположенный на Житомирщине.

Как он выглядит, CNN показало в Instagram.

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Что известно об Иршанском ГОК

Это филиал государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания". Он специализируется на разработке ильменитовой руды, добыче и обогащении титановых руд. Иршанск расположен в Володарско-Волынском районе Житомирской области, а сырье добывают на россыпных месторождениях в радиусе 6-21 км от населенного пункта.

Продукцию горно-обогатительного комбината потребляют представители огнеупорной, литейной, керамической, пигментной, металлургической, стекольной промышленности во всем мире.

Какие ресурсы имеет Украина

Карту украинских полезных ископаемых также подготовило издание CNN. На ней видны масштабы имеющихся запасов графита, лития, титана, бериллия и урана. Эти редкоземельные минералы США классифицируют как критически важные.

По данным украинского правительства, на нашей территории присутствуют залежи 22 из 50 полезных ископаемых, занесенных США в список критических. Некоторые из месторождений находятся под временной российской оккупацией.

"Украина имеет большие запасы полезных ископаемых, но для развития отрасли мало сделано. Учитывая огромную нагрузку на экономику неспровоцированной агрессией России, маловероятно, что Киев сможет добывать эти ресурсы без иностранных инвестиций", — говорится в материале CNN.

Месторождения полезных ископаемых Украины. Фото: CNN

Как видно на карте, больше всего минералов сосредоточено в Днепропетровской области (железная руда, редкоземельные металлы, уран), а также в Донецком, Луганском и Житомирском регионах. Впрочем, для добычи понадобятся огромные международные инвестиции. Нужно вложить деньги в развитие инфраструктуры, обучение сотрудников и т.д., прежде чем наступит время взяться непосредственно за производство.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил во время разговора с журналистами в Белом доме, что заинтересован в договоренности с Россией по редкоземельным металлам. Он подтвердил, что хочет получить доступ к ценным ресурсам на российской территории.

Также мы писали, что украинцы могут сдавать ценный цветной металл на лом. Речь идет о меди, которая способна принести до 300 грн за килограмм в среднем. Именно столько дают перерабатывающие предприятия за технику или изделия, содержащие запасы меди.