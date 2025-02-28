Боротьба за українські ресурси — який вигляд зараз має Іршанський ГЗК (відео)

Іршанський ГЗК. Фото: umcc-titanium.com

В Україні зосереджено багато мінеральних корисних копалин. Київ і Вашингтон готуються підписати Двосторонню Угоду, яка в перспективі принесе США мільярди доларів за гарантії безпеки. В очікуванні цієї важливої для обох держав події кореспондент CNN відвідав Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), розташований на Житомирщині.

Який він має вигляд, CNN показало в Instagram.

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Що відомо про Іршанський ГЗК

Це філія державного підприємства "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Вона спеціалізується на розробленні ільменітової руди, видобутку та збагаченні титанових руд. Іршанськ розташований у Володарсько-Волинському районі Житомирської області, а сировину добувають на розсипних родовищах у радіусі 6-21 км від населеного пункту.

Продукцію гірничо-збагачувального комбінату споживають представники вогнетривкої, ливарної, керамічної, пігментної, металургійної, скляної промисловості в усьому світі.

Які ресурси має Україна

Мапу українських корисних копалин також підготувало видання CNN. На ній видно масштаби наявних запасів графіту, літію, титану, берилію та урану. Ці рідкісноземельні мінерали США класифікують як критично важливі.

За даними українського уряду, на нашій території присутні поклади 22 із 50 корисних копалин, занесених США до списку критичних. Деякі з родовищ перебувають під тимчасовою російською окупацією.

"Україна має великі запаси корисних копалин, але для розвитку галузі мало зроблено. Враховуючи величезне навантаження на економіку неспровокованою агресією Росії, малоймовірно, що Київ зможе видобувати ці ресурси без іноземних інвестицій", — йдеться в матеріалі CNN.

Родовища корисних копалин України. Фото: CNN

Як видно на мапі, найбільше мінералів зосереджено в Дніпропетровській області (залізна руда, рідкоземельні метали, уран), а також у Донецькому, Луганському та Житомирському регіонах. Утім для видобутку знадобляться величезні міжнародні інвестиції. Потрібно вкласти гроші в розвиток інфраструктури, навчання співробітників тощо, перш ніж настане час взятися безпосередньо за виробництво.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами в Білому домі, що зацікавлений у домовленості з Росією стосовно рідкісноземельних металів. Він підтвердив, що хоче отримати доступ до цінних ресурсів на російській території.

Також ми писали, що українці можуть здавати цінний кольоровий метал на брухт. Йдеться про мідь, яка здатна принести до 300 грн за кілограм у середньому. Саме стільки дають переробні підприємства за техніку чи вироби, які містять запаси міді.