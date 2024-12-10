Реструктуризация коммунальных долгов — как оформить и какие документы нужны

Оплата коммунальных платежей. Фото: УНИАН

Из-за сложной экономической ситуации и войны в стране у части украинцев могли возникнуть долги за жилищно-коммунальные услуги. Если сложилась такая ситуация, необходимо как можно быстрее решать этот вопрос, ведь долг может стать причиной потери субсидии, принудительного взыскания через суд или отключения от предоставления услуг.

О том, как заключить договор реструктуризации долга за жилищно-коммунальные услуги, прописано в законе Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию".

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Кто может заключить договор о реструктуризации

У каждого гражданина Украины есть возможность реструктуризировать долги за жилищно-коммунальные услуги. Рассрочка позволяет равномерно распределить выплаты долга на определенный период. Это касается задолженностей за:

отопление;

газоснабжение;

электроэнергию;

отвод сточных вод;

снабжение горячей и холодной водой;

содержание жилья и коммунальные услуги;

вывоз бытового мусора и жидких нечистот.

Важно, что сумма ежемесячных платежей, которая включает как текущие начисления, так и выплаты по реструктуризации, не может превышать 25% дохода для работающих граждан и 20% — для пенсионеров и лиц, получающих социальную помощь. Договор заключается:

с собственником — если жилье в частной собственности;

с квартиросъемщиком или зарегистрированным жильцом — для других форм собственности.

Какие документы необходимы для заключения договора реструктуризации долга

Для оформления реструктуризации необходимо представить:

справку о составе семьи;

справки о доходах всех зарегистрированных в жилом помещении совершеннолетних членов семьи;

заявление с перечнем услуг, по которым гражданин обязуется выплатить долг.

Неработающие члены семьи трудоспособного возраста должны предоставить документы, подтверждающие причины их временной безработицы. В случае изменений в составе зарегистрированных лиц или в доходах гражданин обязан в течение месяца представить новые документы для пересмотра условий договора.

Если у гражданина нет возможности своевременно погашать долг по договору, срок реструктуризации может быть продлен. Для этого следует обратиться в комиссию с письменным заявлением. При досрочном погашении действие договора завершается по решению комиссии.

Ранее мы писали, что украинцы, которые не в состоянии полностью оплачивать коммунальные услуги, могут оформить субсидию. Ее размер зависит от доходов семьи, расходов на ЖКУ и даты подачи заявления.

Также мы рассказывали, что при оплате коммунальных услуг важно быть внимательными. Наименьшие ошибки в реквизитах могут привести к переводу денег на другой счет.