Более 200 000 гривен: где в Украине самая дорогая магистратура

Студенты с деньгами в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Поступление в магистратуру для украинских студентов может потребовать совершенно разных финансовых возможностей. Стоимость года обучения в зависимости от специальности и университета различается в разы. На одних программах речь идет о десятках тысяч гривен, тогда как на других сумма уже превышает 200 000 гривен.

Какие специальности оказались среди самых дорогих и где еще можно получить магистерское образование по относительно доступной цене, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Освіта.ua.

Сколько стоит магистратура в 2026 году

Согласно приведенным данным, стоимость обучения на дневной форме магистратуры в 2026 году существенно зависит от выбранной образовательной программы. Самые высокие цены установили университеты, которые готовят специалистов для сфер ИТ, бизнеса, экономики и современной аналитики. В то же время ряд технических, естественнонаучных и аграрных специальностей остается значительно более доступным.

Разница между самыми дорогими и самыми дешевыми предложениями достигает почти восьмикратной величины.

Какая программа самая дорогая

Абсолютным рекордсменом среди приведенных программ стала магистратура "Науки о данных" в Украинском католическом университете. Год обучения стоит 260 000 гривен. К самым дорогим программам также относятся:

"Маркетинговый менеджмент" в Киевской школе экономики — 210 000 гривен в год;

"Экономика и политика" в КНУ имени Тараса Шевченко — 119 000 гривен;

"Экономика" в КПИ имени Игоря Сикорского — 108 тысяч гривен;

"Экономическая дипломатия и GR-политика" в Киево-Могилянской академии — 100 000 гривен.

Сколько стоит журналистика

Стоимость магистратуры по журналистике также существенно различается в зависимости от университета. Самыми дорогими среди приведенных вариантов являются:

Украинский католический университет — 140 000 гривен;

КНУ имени Тараса Шевченко — около 119,3 тысячи гривен;

Киевский университет культуры — около 118,5 тысячи гривен.

В то же время в ряде региональных университетов цены значительно ниже. В частности, во Львовском национальном университете имени Ивана Франко обучение стоит около 76 000 гривен в год, в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина — около 76,6 тысячи, а в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы — около 75,5 тысячи гривен.

Право также остается дорогостоящим направлением

Юридическое образование входит в число программ с относительно высокой стоимостью. Самые высокие цены среди приведенных предложений имеют:

Украинский католический университет — 140 000 гривен;

КНУ имени Тараса Шевченко — 119,3 тысячи гривен;

Львовский университет бизнеса и права — 109,9 тысячи гривен.

Для сравнения: в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого год обучения стоит около 84,3 тысячи гривен.

Дизайн почти сравнялся с правом

Творческие специальности также нельзя назвать дешевыми. Среди самых дорогих программ по дизайну:

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств — 120 000 гривен;

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры — 118,7 тысячи гривен;

Львовская национальная академия искусств — около 78 тысяч гривен.

Таким образом, разница между университетами в одной сфере обучения может составлять более 40 тысяч гривен в год.

Сколько стоит филология

Магистерские программы по филологии также могут быть довольно дорогими. В КНУ имени Тараса Шевченко большинство таких программ стоят примерно 101–105 000 гривен в год — в зависимости от конкретной программы и языка обучения.

В других университетах стоимость может быть заметно ниже — в среднем от 70 000 гривен в год.

ИТ остается одним из самых дорогих направлений

Самые высокие цены устанавливают именно программы, связанные с информационными технологиями и анализом данных. Среди них — искусственный интеллект, информационная аналитика, системы искусственного интеллекта, компьютерные науки, генеративный искусственный интеллект и наука о данных.

В ведущих университетах стоимость обучения по таким программам часто превышает 100 000 гривен в год. Высокая цена в значительной степени объясняется спросом на соответствующих специалистов и позиционированием таких программ как подготовка к работе в высокотехнологичных сферах.

Где магистратура стоит дешевле всего

Несмотря на рекордные цены на отдельных программах, в Украине остаются специальности, где годовая стоимость контракта значительно ниже.

Среди самых доступных направлений:

металлургия — от 33 000 гривен;

агрономия — преимущественно 44–60 000 гривен;

экология — около 50–60 000 гривен;

отдельные математические программы — примерно 50–57 000 гривен.

Таким образом, разница между самой дорогой программой за 260 000 гривен и самыми доступными вариантами может составлять почти восемь раз.

Почему цена так сильно различается

На стоимость магистратуры влияет не только сама специальность. Важную роль играет конкретный университет, формат программы, ее ориентация на практическую подготовку, привлечение преподавателей-практиков и другие особенности образовательного процесса. Поэтому даже в рамках одной специальности цены могут отличаться на десятки тысяч гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября зарплаты украинских учителей могут вырасти ещё на 20%. В результате базовый оклад педагога без категории может составить от 10 104 гривен, а для учителей высшей категории — 13 435 гривен. Фактическая сумма будет зависеть от надбавок и доплат.

Также Новини.LIVE писали о том, что изменится в школах в новом учебном году. В то же время правительство анонсировало двукратное увеличение студенческих стипендий, поэтому для учащихся новый учебный год также принесет изменения.