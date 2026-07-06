Более 1000 грн надбавки к пенсии: кому государство доплачивает деньги за воспитание детей

Пенсионные доплаты для женщин в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Женщины, родившие или официально усыновившие пятерых и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, могут получать ежемесячную доплату к пенсии. При условии выполнения этих требований в 2026 году размер ежемесячной надбавки для таких украинок превышает 1 тысячу гривен.

О том, какую доплату за воспитание детей могут получать женщины пожилого возраста и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кому государство выплачивает доплату за воспитание детей

Право на доплату в 2026 году имеют матери, которые родили или официально усыновили не менее пяти детей и воспитали их до достижения шестилетнего возраста.

В некоторых случаях получателем надбавки может быть отец. Это возможно, если мать умерла или лишилась родительских прав, а мужчина самостоятельно воспитал пятерых и более детей до шести лет.

Каков размер надбавки в 2026 году

Размер надбавки зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года он составляет 2 595 гривен.

Ежемесячная доплата составляет от 35% до 40% этой суммы. То есть пенсионерки могут получать дополнительно от 908 до 1 038 гривен сверх основного размера своей пенсии.

Как женщинам оформить доплату к пенсии в 2026 году

Надбавку не назначают автоматически. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением. Также необходимо предоставить:

паспорт;

документы о страховом стаже;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства о рождении детей или документы об усыновлении.

При необходимости Пенсионный фонд может запросить дополнительные документы, подтверждающие, что детей воспитывали до шестилетнего возраста.

Какие еще льготы предусмотрены для многодетных семей

Многодетные матери имеют право не только на доплату, но и на досрочный выход на пенсию. Оформить её можно уже в 50 лет, если имеется не менее 15 лет страхового стажа и документы, подтверждающие статус многодетной матери.

Члены таких семей также могут рассчитывать и на другую государственную поддержку. В частности, они имеют право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут получить льготные кредиты на жилье и имеют преимущество при его получении.

Для детей из таких семей также предусмотрены отдельные льготы. Это бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность оздоровления при поддержке государства и льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Ранее Новини.LIVE писали, что часть украинских пенсионеров может получать ежемесячную доплату в размере более 1000 гривен. Она предусмотрена для тех, кто не работает, не служит в армии и ухаживает за нетрудоспособными членами семьи.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры должны уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могут повлиять на пенсию или её размер. Если этого не сделать, могут быть начислены лишние средства, которые затем придётся вернуть.