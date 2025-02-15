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Бесплатный проезд в автобусах — кто имеет льготы в 2025 году

15 февраля 2025 06:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Бесплатный проезд в транспорте — кому не нужно платить в автобусе в 2025 году
Люди садятся в автобус. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине некоторые группы населения имеют право пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте. Это означает, что бесплатно ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях могут не только пенсионеры.

О том, кто может бесплатно ездить автобусом в 2025 году, отмечается на сайте Киевпастранса.

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В соответствии с положениями закона "Об автомобильном транспорте", автомобильные перевозчики на маршрутах общего пользования обязаны предоставлять льготные перевозки пассажирам, которые имеют на это право.

Перевозчикам запрещено отказывать в льготном проезде без законных оснований. В случае беспричинного отказа возможно наложение штрафа. К людям, имеющим право на бесплатный проезд, относятся:

  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • инвалиды войны и приравненные к ним лица;
  • срочные военнослужащие;
  • военные, которые стали инвалидами вследствие боевых действий;
  • родители военных, погибших или пропавших без вести во время службы;
  • ветераны военных и силовых структур, включая Национальную полицию, СБУ, прокуратуру и другие службы;
  • полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;
  • реабилитированные лица, получившие инвалидность из-за репрессий;
  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • дети с инвалидностью;
  • сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (один человек);
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I категория);
  • ликвидаторы аварии на ЧАЭС (II категория);
  • дети с инвалидностью, связанной с Чернобылем;
  • дети из многодетных семей;
  • дети до 6 лет (без отдельного места для сидения);
  • пенсионеры по возрасту.

Как воспользоваться правом на льготный проезд

Обратите внимание, что правила проезда и стоимость билетов могут варьироваться в зависимости от населенного пункта. Пассажиры, которые пользуются правом на бесплатный проезд, должны иметь при себе соответствующий документ или удостоверение, подтверждающее право на льготу. В некоторых городах можно оформить электронный льготный билет, который работает через автоматизированную систему учета проезда.

Ранее мы писали, что в соответствии с постановлением правительства, право на бесплатный проезд предоставляется при условии предъявления документа определенного образца. Для того чтобы воспользоваться этой льготой в 2025 году, пожилые люди должны иметь при себе пенсионное удостоверение.

Также мы рассказывали, что для большинства украинцев поездка в метро стоит 8 гривен, но существуют льготные категории граждан. Киевский метрополитен обеспечивает бесплатный проезд отдельным группам населения, способствуя удобному передвижению по столице и поддерживая социально незащищенные слои населения.

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