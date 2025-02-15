Безплатний проїзд у транспорті — кому не потрібно платити в автобусі у 2025 році

Люди сідають в автобус. Фото: УНІАН

В Україні деякі групи населення мають право користуватись пільгами на проїзд у громадському транспорті. Це означає, що безплатно їздити в автобусах, тролейбусах та трамваях можуть не тільки пенсіонери.

Про те, хто може безплатно їздити автобусом у 2025 році, зазначається на сайті Київпастрансу.

Читайте також:

Хто може користуватися автобусами на пільгових умовах у 2025 році

Відповідно до положень закону "Про автомобільний транспорт", автомобільні перевізники на маршрутах загального користування зобов'язані надавати пільгові перевезення пасажирам, які мають на це право.

Перевізникам заборонено відмовляти в пільговому проїзді без законних підстав. У разі безпричинної відмови можливе накладення штрафу. До людей, що мають право на безплатний проїзд, належать:

учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

інваліди війни та прирівняні до них особи;

строкові військовослужбовці;

військові, які стали інвалідами внаслідок бойових дій;

батьки військових, загиблих або зниклих безвісти під час служби;

ветерани військових та силових структур, включаючи Національну поліцію, СБУ, прокуратуру та інші служби;

поліцейські й співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;

реабілітовані особи, які отримали інвалідність через репресії;

особи з інвалідністю І та II групи;

діти з інвалідністю;

супроводжуючі осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (одна особа);

постраждалі від Чорнобильської катастрофи (І категорія);

ліквідатори аварії на ЧАЕС (II категорія);

діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобилем;

діти з багатодітних родин;

діти до 6 років (без окремого місця для сидіння);

пенсіонери за віком.

Як скористатись правом на пільговий проїзд

Зверніть увагу, що правила проїзду та вартість квитків можуть змінюватись залежно від населеного пункту. Пасажири, які користуються правом на безоплатний проїзд, повинні мати при собі відповідний документ або посвідчення, що підтверджує право на пільгу. У деяких містах можна оформити електронний пільговий квиток, який працює через автоматизовану систему обліку проїзду.

Раніше ми писали, що відповідно до постанови уряду, право на безоплатний проїзд надається за умови пред’явлення документа визначеного зразка. Для того, щоб скористатися цією пільгою у 2025 році, люди похилого віку повинні мати при собі пенсійне посвідчення.

Також ми розповідали, що для більшості українців поїздка в метро коштує 8 гривень, але існують пільгові категорії громадян. Київський метрополітен забезпечує безоплатний проїзд окремим групам населення, сприяючи зручному пересуванню столицею та підтримуючи соціально незахищені верстви населення.