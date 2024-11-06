Льготный проезд для пенсионеров — какие виды транспорта доступны бесплатно

Транспортные льготы для пожилых людей. Фото: УНИАН

Безвозмездный проезд в общественном транспорте является весомой поддержкой для украинских пенсионеров. Однако, не все пожилые люди знают, как воспользоваться этой льготой.

О том, в каких видах транспорта украинские пенсионеры могут не оплачивать проезд, пояснили на сайте Донецкой облгосадминистрации.

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Бесплатный проезд предоставляется пенсионерам в городском транспорте общего пользования, а также на пригородных маршрутах. Однако в такси и метрополитене льгота не действует. Они могут воспользоваться бесплатным проездом в пригородном железнодорожном транспорте при наличии пенсионного удостоверения.

В маршрутках, решениях о тарифах и льготах для отдельных категорий пассажиров принимаются местными советами, а актуальная информация должна быть доступна на официальных вебсайтах и в самих транспортных средствах.

Как пенсионерам воспользоваться льготой

Пенсионерам предоставляется право на льготный проезд при наличии удостоверения установленного образца или справки. При внедрении автоматизированной системы оплаты – при наличии электронного билета, зарегистрированного в системе. Его можно получить бесплатно.

Автомобильным перевозчикам на автобусных маршрутах общего пользования запрещается отказывать в льготной перевозке пассажиров, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Безосновательный отказ в льготном проезде может иметь правовые последствия в соответствии с действующим законодательством.

Ранее мы писали, что украинцы обязаны платить налоги на доходы, но для пенсионеров предусмотрены некоторые исключения. В частности, в Украине пенсии пока не облагаются налогом.

Также мы рассказывали, что статус "ребенка войны" в Украине присваивается тем, кто на время окончания Второй мировой войны еще не достиг совершеннолетия. Получив его, украинцы могут оформить немало государственных льгот.