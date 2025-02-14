Индексация пенсий в 2025 году — у кого выплаты никак не изменятся

Женщина выходит из отделения Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Индексация пенсий в Украине на 2025 год стартует в марте. Хотя точный размер повышения пока что не известен, пожилые люди уже ждут этого события. Однако стало известно, что выплаты повысят далеко не всем пенсионерам.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие категории пенсионеров не получат повышенные выплаты после индексации в этом году.

Читайте также:

Почему проиндексируют не все пенсии в 2025 году

Индексация позволяет осовременить выплаты, которые были назначены пенсионерам в предыдущие годы. В то же время граждане, которые вышли на пенсию за последние 36 месяцев, не получат перерасчета.

Как отмечает издание NV.ua, размер пенсий будет зависеть от инфляции за 2024 год и среднего роста зарплат, с которых начисляется единый социальный взнос. Ожидается, что после индексации пенсии вырастут на 10%. Однако законом "О государственном бюджете" на 2025 год предусмотрены определенные ограничения:

минимальный размер повышения составит 100 грн;

максимальное увеличение — 1,5 тыс. грн.

Кому размер выплат индексация не увеличит

Не все пенсионеры заметят изменения, поскольку перерасчет коснется только основного размера пенсии, рассчитанного по формуле, без учета доплат и надбавок.

Например, если пенсия по формуле составляет 1 230 грн, а благодаря доплатам сумма достигает минимального уровня в 2 361 грн, то после индексации на 10% основной размер пенсии вырастет до 1 353 грн. Однако доплата будет уменьшена, и общая сумма пенсии останется на уровне 2 361 грн.

Ранее мы писали, что в 2025 году украинцы, достигшие 60-летнего возраста, могут получать различные виды финансовой и социальной помощи. Однако многие люди старшего возраста не знают о своих правах, из-за чего могут остаться без необходимой поддержки.

Также мы рассказывали, что граждане, достигшие определенного возраста, имеют право на доплаты к пенсии. Однако не все пенсионеры получают эти надбавки, а те, кто их получает, часто недовольны их размером и не понимают причин, почему сумма выплат оказывается меньше, чем обещано.