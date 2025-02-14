Індексація пенсій у 2025 році — у кого виплати ніяк не зміняться

Жінка виходить з відділення Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Індексація пенсій в Україні на 2025 рік стартує в березні. Хоча точний розмір підвищення поки що не відомий, люди похилого віку вже чекають на цю подію. Однак стало відомо, що виплати підвищать далеко не всім пенсіонерам.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які категорії пенсіонерів не отримають підвищені виплати після цьогорічної індексації.

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Чому проіндексують не всі пенсії у 2025 році

Індексація дозволяє осучаснити виплати, що були призначені пенсіонерам у попередні роки. Водночас громадяни, які вийшли на пенсію за останні 36 місяців, не отримають перерахунку.

Як зазначає видання NV.ua, розмір пенсій залежатиме від інфляції за 2024 рік та середнього зростання зарплат, з яких нараховується єдиний соціальний внесок. Очікується, що після індексації пенсії зростуть на 10%. Однак законом "Про державний бюджет" на 2025 рік передбачені певні обмеження:

мінімальний розмір підвищення складе 100 грн;

максимальне збільшення — 1,5 тис. грн.

Кому розмір виплат індексація не збільшить

Не всі пенсіонери помітять зміни, оскільки перерахунок торкнеться тільки основного розміру пенсії, розрахованого за формулою, без урахування доплат та надбавок.

Наприклад, якщо пенсія за формулою складає 1 230 грн, а завдяки доплатам сума досягає мінімального рівня у 2 361 грн, то після індексації на 10% основний розмір пенсії зросте до 1 353 грн. Однак доплата буде зменшена, і загальна сума пенсії залишиться на рівні 2 361 грн.

Раніше ми писали, що у 2025 році українці, які досягли 60-річного віку, можуть отримувати різні види фінансової та соціальної допомоги. Проте багато людей старшого віку не знають про свої права, через що можуть залишитися без необхідної підтримки.

Також ми розповідали, що громадяни, які досягли певного віку, мають право на доплати до пенсії. Однак не всі пенсіонери отримують ці надбавки, а ті, хто їх отримує, часто незадоволені їх розміром та не розуміють причин, чому сума виплат виявляється меншою, ніж обіцяно.