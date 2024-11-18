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Баталии при разводе — кто должен выплачивать кредиты и долги

18 ноября 2024 09:56
Елизавета Супивская - редактор
Как делятся долги после развода – кто должен выплачивать кредит
Процесс развода. Фото: Freepik
Елизавета Супивская - редактор

По Семейному и Гражданскому кодексам все имущество, приобретенное во время супружеской жизни, считается общей собственностью супругов. Так что при разводе делится поровну. С одной стороны, это правило распространяется также на долги, а с другой — кредитные обязательства не всегда ложатся на плечи обоих.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Коваленко.

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Как делят долги при разводе

В список имущества, которое нужно разделить в соответствии с законом при разводе, входят не только материальные ценности, но также общие права и обязанности. Ответственные органы должны определить предмет разделения между мужем и женой, а затем установить долю, принадлежащую каждому из супругов.

В случае активного кредитного обязательства обе стороны должны уплатить долг в равных частях. Но из правила существует исключение: важно учесть, на что брались и тратились деньги. В зависимости от того, семейный долг или личный. суд определит, кто его обязан уплатить.

"Если кредит не потрачен на общие нужды или цели семьи, то считается личным. К примеру, жена или муж приобрели в кредит мобильный телефон для собственных нужд — такой кредит будет отнесен к личному, если другая из сторон не выступила поручителем", — отметила Екатерина Коваленко.

Также не подлежат разделу долги:

  • наследственные;
  • возникшие до момента бракосочетания;
  • связанные с приватизацией жилья или земельного участка;
  • полученные без ведома/согласия второго супруга и израсходованные на личные нужды;
  • полученные после развода;
  • приобретенные в ходе фактического прекращения семейных отношений между мужем и женой, но до официального оформления документов о разводе.

Выходит, если кредит взяли в интересах семьи, а потратили на собственные прихоти, то долг не становится общей собственностью супругов. В противном случае обязанность вернуть долг по договору ложится на плечи обеих сторон в равных пропорциях — 50\50. Конечно, нужно будет доказать в судебном порядке, что кредит появился без ведома партнера или был использован на нужды, не связанные с семейными.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ПриватБанк предоставляет определенным клиентам кредитные льготы. Они могут не платить комиссию и проценты за пользование денежными средствами, а также не покрывают штрафы за просрочку платежей. Речь идет о военнослужащих.

Также мы писали, что при разводе может возникнуть необходимость защитить собственное имущество. Ибо не все материальные ценности делят между мужем и женой поровну. Следует понимать, какое имущество является индивидуальной собственностью и не подлежит разделу.

кредиты семья развод деньги долги

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