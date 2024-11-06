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Банковская тайна — какую информацию нельзя разглашать

6 ноября 2024 06:56
Елизавета Супивская - редактор
Банковская тайна – какая информация о клиенте конфиденциальна
Документы с конфиденциальной информацией о клиенте банка. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Заключая договор об обслуживании с банком, клиенты хотят иметь гарантии нераспространения конфиденциальной информации, которая стала известна финансовому учреждению. Речь идет о деятельности и состоянии счета клиента, а также других персональных сведениях. Специальный закон определяет информацию, подпадающую под определение банковской тайны.

Об этом говорится в законе "О банках и банковской деятельности".

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Что является банковской тайной

Финансовые учреждения узнают разные сведения о клиенте в процессе взаимоотношений и предоставления услуг. Но большая часть информации остается конфиденциальной, за исключением ситуаций, когда раскрытие необходимо по решению суда. Клиенты банков могут не беспокоиться за сохранение в тайне таких данных:

  • о личных счетах;
  • об операциях, совершенных в пользу или по поручению клиента;
  • о финансово-экономическом положении;
  • об организации и осуществлении охраны банка, а также лиц, находящихся в помещениях учреждения;
  • об организационно-правовой структуре юридического лица, его руководителях, направлениях деятельности;
  • о коммерческой деятельности, внутренних проектах, изобретениях, образцах продукции и т.п.;
  • отчетности по отдельному банку, кроме той информации, которая подлежит опубликованию;
  • кодов, используемых для защиты данных;
  • о физическом лице, планирующем заключить договор о потребительском кредите (касается сведений, полученных при оценке кредитоспособности);
  • об организации и осуществлении инкассации денег и/или перевозки валютных ценностей;
  • о банках или их клиентах, что собирается при осуществлении банковского надзора, валютного надзора, надзора за деятельностью предоставлятелей платежных услуг, оверсайта платежной инфраструктуры, надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • о банках или клиентах, полученных НБУ в соответствии с международным договором или по принципу взаимности от органа банковского надзора другого государства;
  • решений НБУ о применении мер влияния, кроме решений о наложении штрафов, об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Ответственность за разглашение

В некоторых случаях разглашение банковской тайны является законным действием. Раскрывать конфиденциальную информацию о клиентах можно по решению суда и в ответ на запрос государственных учреждений (Национальной полиции, НАБУ, Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований и т.п.). А также по запросу юридического/физического лица, непосредственно связанного со сведениями.

Учреждения и должностные лица, виновные в незаконном разглашении банковской тайны, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность. Например, украинцы имеют право требовать возмещения нанесенного материального и морального ущерба.

По статье 232 Уголовного кодекса, преднамеренное раскрытие коммерческой, банковской или профессиональной тайны без согласия ее владельца карается штрафом в размере от 1 000 до 3 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 до 51 000 грн).

Напомним, ПриватБанк предоставляет клиентам кредитные льготы. Ими могут воспользоваться военнослужащие и их супруги до завершения службы.

Также мы писали, что многие украинцы жалуются на слабую систему безопасности ПриватБанка. Увеличилось количество случаев незаконного снятия денег со счета мошенниками.

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