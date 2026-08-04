Банки будут проверять карты по-новому: НБУ назвал 16 подозрительных признаков

Здание НБУ, мужчина у банкомата, карта в руке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Национальный банк Украины предлагает изменить правила финансового мониторинга. Если документ будет принят, банки получат новые инструменты для проверки платежных операций. В частности, они смогут использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных переводов и определения того, не используется ли карта в мошеннических схемах.

Об этом сообщает издание 7eminar, передают Новини.LIVE.

Что предлагает НБУ

Нацбанк опубликовал проект постановления "О некоторых вопросах осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями", который предусматривает новые правила контроля за платежными операциями. Они коснутся банков, финансовых компаний, платежных учреждений и других поставщиков платежных услуг.

Главная цель — быстрее выявлять мошенничество и не допускать использования банковских счетов в незаконных схемах.

Для этого банки должны будут постоянно анализировать операции клиентов и определять, соответствуют ли они их обычному финансовому поведению.

Как будет работать новая система

НБУ предлагает банкам использовать не только обычные правила проверки, но и технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Такие системы смогут анализировать поведение клиентов, выявлять необычные операции и оценивать риск каждого платежа.

Для каждого клиента будет формироваться финансовый профиль, а всем переводам будет присваиваться один из трех уровней риска:

низкий — операция проходит без дополнительной проверки;

средний — банк может приостановить платеж, запросить подтверждение или дополнительно проверить его;

высокий — операцию могут приостановить до завершения проверки.

По каким 16 признакам карта может попасть под усиленный контроль

В проекте постановления НБУ приведен перечень из 16 признаков, которые могут свидетельствовать о повышенном риске.

Открыто слишком много счетов или банковских карт без очевидной необходимости. На счете много однотипных переводов или нетипичных операций. За короткое время проводится очень много переводов, например, более 10 пополнений менее чем за час. Через счет проходят крупные суммы, но деньги почти не задерживаются на нем. Человек слишком часто оформляет и погашает кредиты. Счет используется только как транзитный — средства сразу перечисляются дальше. На карту поступают выплаты от букмекеров или казино без предварительных ставок, но при этом имеются регулярные переводы. Личная банковская карта регулярно используется для получения оплаты за товары или услуги. Новый бизнес очень быстро демонстрирует большие обороты, после чего счет закрывается или перестает использоваться. Почти все средства, поступающие на счет, сразу перечисляются дальше. Платежи не соответствуют заявленному виду деятельности компании или предпринимателя. Человек часто меняет номер телефона, IP-адрес, устройство, операционную систему или другие технические данные. Один телефон или другое устройство используется для входа в учетные записи разных людей. Операции проводятся из разных городов или регионов за слишком короткое время, когда физически невозможно так быстро переместиться. Один клиент регулярно переводит деньги большому количеству разных получателей. На одну карту постоянно поступают переводы от большого количества разных людей.

Важно, что обычно будет оцениваться не одно действие, а их совокупность.

Когда могут вступить в силу новые правила

После того как постановление вступит в силу, у банков и других поставщиков платежных услуг будет 90 дней, чтобы подготовиться к новым требованиям и обновить свои системы контроля.

Поэтому новые правила не начнут действовать сразу. Сначала финансовым учреждениям дадут три месяца на адаптацию к изменениям.

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