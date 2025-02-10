Проверки получателей тысячи Зеленского в 2025 году — кто будет возвращать деньги государству

Человек держит тысячу гривен. Фото: УНИАН

Выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка" предоставляются только тем гражданам Украины, которые находятся на территории страны. Если при подаче заявки гражданин указал ложную информацию о своем местонахождении или применил другие схемы для незаконного получения денег, его заставят вернуть средства после проверки.

О том, как будут проверять получателей "Зимової єПідтримки" и кто должен будет вернуть деньги государству, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

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Кому придется вернуть деньги государству

Выплата осуществляется после того, как граждане подтвердят свое местонахождение декларативно, а затем будут проходить дополнительные проверки. Система для проверки данных включает:

геолокационные данные;

доступ к государственным реестрам;

другие цифровые инструменты.

Таким образом, граждане, которые находятся за пределами Украины, не могут получить помощь. В случае выявления неправомерного получения средств, их нужно будет вернуть.

Однако, пока нет официальных разъяснений относительно того, будет ли возврат средств происходить добровольно, через наложение штрафов или автоматическое списание с банковских счетов человека.

Шмыгаль отметил, что государство уже имеет опыт выявления нарушителей по предыдущим программам помощи, и, как и в случае с "тысячей Зеленского", средства вернут те, кто получил их незаконно.

Премьер также подчеркнул, что ожидается минимальное количество злоупотреблений, но все случаи будут проверяться. Гражданам, которые получили выплату честно, переживать не стоит — программа продолжает действовать для тех, кто находится на территории Украины.

Ранее мы писали, что с 2025 года в Украине учителя начали получать дополнительные выплаты за условия сложного труда, в частности "учительскую тысячу". Министерство образования разъяснило, повлияют ли эти доплаты на другие законные надбавки для лиц, чья заработная плата меньше минимума.

Также мы рассказывали, что в конце 2024 года многие украинцы получили выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка". Эти средства необходимо задекларировать государственным служащим, как предусмотрено общими требованиями.