Перевірки отримувачів тисячі Зеленського у 2025 році — хто повертатиме гроші державі

Людина тримає тисячу гривень. Фото: УНІАН

Виплати в межах програми "Зимова єПідтримка" надаються лише тим громадянам України, які перебувають на території країни. Якщо під час подання заявки громадянин вказав неправдиву інформацію про своє місцеперебування або застосував інші схеми для незаконного отримання грошей, його змусять повернути кошти після перевірки.

Про те, як перевірятимуть отримувачів "Зимової єПідтримки" та хто повинен буде повернути гроші державі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

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Виплата здійснюється після того, як громадяни підтвердять своє місцеперебування декларативно, а потім проходитимуть додаткові перевірки. Система для перевірки даних включає:

геолокаційні дані;

доступ до державних реєстрів;

інші цифрові інструменти.

Таким чином, громадяни, які перебувають за межами України, не можуть отримати допомогу. У разі виявлення неправомірного отримання коштів, їх потрібно буде повернути.

Однак, поки що немає офіційних роз'яснень щодо того, чи буде повернення коштів відбуватись добровільно, через накладення штрафів або автоматичне списання з банківських рахунків людини.

Шмигаль зауважив, що держава вже має досвід виявлення порушників за попередніми програмами допомоги, і, як і в випадку з "тисячею Зеленського", кошти повернуть ті, хто отримав їх незаконно.

Прем'єр також підкреслив, що очікується мінімальна кількість зловживань, але всі випадки будуть перевірятися. Громадянам, які отримали виплату чесно, переживати не варто — програма продовжує діяти для тих, хто перебуває на території України.

Раніше ми писали, що з 2025 року в Україні вчителі почали отримувати додаткові виплати за умови складної праці, зокрема "вчительську тисячу". Міністерство освіти роз’яснило, чи вплинуть ці доплати на інші законні надбавки для осіб, чия заробітна плата менша за мінімум.

Також ми розповідали, що наприкінці 2024 року багато українців отримали виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка". Ці кошти необхідно задекларувати державним службовцям, як передбачено загальними вимогами.