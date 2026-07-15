АТБ открыл маркет нового формата: чем он отличается от "черных" и "синих"
Потребители могут посетить новый супермаркет АТБ, который открыли 15 июля в Киеве. Стало известно, что магазин работает в экспериментальном формате и имеет нестандартное цветовое оформление. Мы узнали, какие принципиальные отличия заведения от "синих" и "черных" АТБ.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о новом формате супермаркетов АТБ в Украине.
Где открыли первый "серый" АТБ
В одной из киевских групп в социальной сети Facebook появилась информация об открытии в столице экспериментального магазина АТБ нового формата. Первое, что бросается в глаза — гораздо меньшая площадь заведения и светло-серый цвет фасада.
То есть к привычным "синим" и "черным" супермаркетам добавили "серые". Официальное открытие состоялось 15 июля 2026 года по адресу улица Машиностроительная, 27.
Чем отличается новый магазин АТБ
Согласно информации Телеграфа, "серый" магазин якобы обустроен несколькими фишками, среди которых:
- кофе-поинт;
- свежая выпечка;
- "гастрорыночек";
- пицца;
- хот-доги;
- кассы самообслуживания.
В то же время "24 канал" опроверг эти сведения, пообщавшись с пресс-службой сети. Собеседники издания объяснили, что "серые" АТБ ничем не отличаются от стандартных супермаркетов.
Они не имеют принципиальных отличий в работе или ассортименте. Речь идет только о внедрении экспериментального формата по примеру открытия в 2018 году АТБ с зеленым цветом фасада.
"Этот магазин ничем не отличается от других, просто он небольшой и немного другое цветовое решение получилось. Все отделы стандартные. Немного более праздничным сделали открытие, как было до войны", — отметили в пресс-службе.
Потребители могут самостоятельно посетить маркет и узнать, действительно ли ассортимент и внутреннее устройство не имеют никаких отличий. Сеть планирует проверить целесообразность открытия заведений нового формата для принятия решения о масштабировании проекта. Другими словами, небольшие АТБ со временем могут появиться в других украинских городах.
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