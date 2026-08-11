Цены на арбузы и овощи резко упали: сколько стоят сейчас

Мужчина покупает овощи, арбузы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Лето постепенно переходит в ту фазу, когда на рынке растет количество сезонных продуктов. Покупатели уже ощущают это по чекам: за последнюю неделю сразу несколько популярных овощей и фруктов заметно подешевели. В то же время снижение цен оказалось не массовым — на отдельные продукты ценники, напротив, пошли вверх.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Что подешевело больше всего

Одно из самых заметных ценовых изменений произошло на рынке бахчевых. Арбузы за неделю подешевели с 10–13 до 7–10 гривен за килограмм. То есть нижний предел цены опустился сразу на 3 гривны.

Еще более заметно изменилась ситуация с дынями. Если неделей ранее их продавали оптом по 25–40 гривен за килограмм, то теперь цены снизились до 18–28 гривен за килограмм.

Такие изменения могут быть связаны с увеличением сезонного предложения. Когда на рынок одновременно поступает больше продукции от производителей, продавцам приходится корректировать цены, чтобы быстрее реализовать товар.

Огурцы подешевели почти на треть

Заметное снижение цен произошло и среди овощей. Больше всего в цене потеряли огурцы. Их оптовая стоимость снизилась с 15–30 до 8–25 гривен за килограмм. То есть минимальная цена на огурцы за неделю стала почти вдвое ниже.

Помидоры также начали продавать дешевле. Если раньше цены составляли 45–65 гривен за килограмм, то теперь продукцию отпускают примерно по 30–40 гривен за килограмм.

Что с борщевым набором

Изменения коснулись и овощей, которые традиционно входят в борщовый набор. Белокочанная капуста подешевела с 18–23 до 15–20 гривен за килограмм. Цены на морковь снизились с 18–35 до 15–30 гривен за килограмм.

Картофель также стал доступнее в нижней части ценового диапазона. Если раньше его продавали по 11–28 гривен за килограмм, то теперь цены составляют 9–28 гривен за килограмм.

Какие овощи подорожали

На фоне общего удешевления отдельные позиции, напротив, начали дорожать. В частности, свекла подорожала с 10–12 до 11–14 гривен за килограмм. Еще заметнее выросла цена на цветную капусту. Неделей ранее ее продавали по 30–35 гривен за килограмм, а теперь — уже по 48–52 гривен за килограмм.

Таким образом, максимальная цена на цветную капусту выросла на 17 гривен за килограмм. В то же время брокколи двигалась в противоположном направлении. Ее стоимость снизилась с 65–70 до 55–65 гривен за килограмм.

Фрукты также начали дешеветь

Заметные изменения произошли и в фруктово-ягодном сегменте. Яблоки за неделю подешевели с 30–55 до 28–50 гривен за килограмм. Снижение не такое резкое, как в случае с бахчевыми или огурцами, но тенденция также негативна для продавцов.

Груши потеряли в цене значительно больше. Если раньше их продавали по 40–65 гривен за килограмм, то теперь диапазон составляет 30–50 гривен за килограмм. А наиболее заметное падение стоимости зафиксировали у нектаринов. Их цена снизилась с 80–100 до 50–65 гривен за килограмм.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что гречка и пшено в Украине могут еще подорожать из-за сокращения их производства. В конце июля средняя цена на гречку уже достигла 74,57 гривен за килограмм, а на пшено — 49,33 гривен, поэтому в ближайшее время крупы могут стать еще одной заметной статьей расходов украинцев.

Также Новини.LIVE сообщали, что к осени молочные продукты могут подорожать на 5–10% из-за роста затрат на топливо, электроэнергию, логистику и упаковку. В то же время сливочное масло, по прогнозу Ассоциации производителей молока, может избежать резкого скачка цен из-за избытка предложения.