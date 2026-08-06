Строгий контроль и новые стандарты: какие нововведения ждут украинских экспортеров в ЕС

Мясо, рука держит судейский молоток. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Евросоюз обновляет ветеринарный контроль на импорт с 12 августа. Наличие страны в списке разрешенных больше не гарантирует беспрепятственный экспорт. Для многих товаров ЕС вводит дополнительные проверки, чипы для скота и более строгие требования к молочной и мясной продукции.

Об этом сообщает информационный сайт "Аграрії разом", передают Новини.LIVE.

Новые требования к идентификации животных

Ключевое изменение заключается в отмене принципа автоматического допуска. Нахождение Украины в списке разрешенных стран больше не означает свободного экспорта всех видов товаров. Европейская комиссия оставляет за собой право требовать дополнительных лабораторных исследований или специфических сертификатов для отдельных позиций, учитывая ветеринарный статус страны, систему надзора и вспышки болезней.

Параллельно ужесточаются требования к идентификации животных перед их отправкой с хозяйств:

для домашнего скота предусмотрена обязательная ушная или электронная бирка, где визуальные и электронные коды полностью совпадают;

для лошадей маркировка осуществляется с помощью инъекционного транспондера, электронной или обычной бирки либо специального документа с подробным описанием;

для страусовых предусмотрены шейные бирки или транспондеры, для декоративной или домашней птицы — бирки на лапу или чипы.

В то же время ЕС смягчил требования к некоторым позициям. Ветеринарные правила больше не будут применяться к ввозу желатина, коллагена и высокоочищенных продуктов животного происхождения. Однако общие гигиенические и санитарные нормы для них сохраняются.

Требования к мясной, молочной и яичной продукции

Новые правила вводятся и для производителей пищевых продуктов:

Теперь, если сырье поступает из страны, не имеющей права на свободный экспорт свежего мяса в ЕС, к нему будет применяться строгий режим обработки для устранения рисков распространения инфекций. Что касается молочной продукции, то здесь всё зависит от животного, которое её дало. При изготовлении продуктов из смеси молока разных видов автоматически будет применяться самый строгий режим обработки среди всех ингредиентов. Яичная продукция. Обязательным условием является происхождение с территорий, где действуют официальные программы контроля за высокопатогенным гриппом птицы, а сама продукция должна пройти специальную обработку против ньюкаслской болезни и гриппа птицы.

Что необходимо сделать украинским экспортерам уже сейчас

Для беспрепятственного пересечения границы товаром с 12 августа специалисты Госпродпотребслужбы советуют украинскому бизнесу немедленно принять следующие меры:

проверить, подпадает ли продукция предприятия под действие Делегированного регламента ЕС № 2026/1052;

провести аудит систем прослеживаемости происхождения всего сырья и ингредиентов;

привести маркировку животных в соответствие с ISO-стандартами или обеспечить сканеры для считывания нестандартных чипов;

привести технологические карты производства в соответствие с новыми требованиями к обработке;

заблаговременно согласовать новые формы ветеринарных сертификатов с местными органами контроля.

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