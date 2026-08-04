Рынок кукурузы обвалился: что заставляет аграриев срочно распродавать запасы

Мужчина в кепке идёт по полю, комбайн, кукуруза. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Украинские аграрии оказались в непростой ситуации. Зерно есть, а продать его с выгодой становится всё сложнее. Цены на фуражную кукурузу в Украине продолжают падать уже несколько недель подряд. Причина здесь кроется не в плохом урожае, а в проблемах со сбытом.

Об этом сообщает AgroReview, передают Новини.LIVE.

Почему кукуруза дешевеет

Основной причиной падения цен является фактическая остановка экспорта кукурузы за границу. Из-за отсутствия стабильного спроса на внешних рынках много зерна скапливается внутри страны. Когда предложения становится больше, чем возможностей вывезти это зерно куда-либо, фермеры вынуждены снижать цены до уровня, значительно ниже рыночного, чтобы вообще продать свой товар.

Ситуацию дополнительно обостряют большие остатки кукурузы ещё с прошлогоднего урожая. Склады многих хозяйств до сих пор заполнены, а до начала нового сезона сбора урожая остаётся совсем немного времени. Поэтому аграрии спешат продать то, что есть.

Однако когда все одновременно пытаются это сделать, конкуренция между продавцами усиливается, и цены падают ещё сильнее.

Сколько стоит кукуруза сейчас

По состоянию на конец июля цены на фуражную кукурузу держатся в диапазоне 7 000–9 000 гривен за тонну. Это заметно ниже, чем было еще несколько недель назад. Ситуацию осложняет и то, что вскоре начнутся уборка нового урожая. Это означает только еще большее предложение зерна на рынке, что может опустить цены еще ниже.

Что ждет продавцов зерна

Эксперты не обещают скорого улучшения ситуации. Цены вряд ли начнут восстанавливаться, пока не появится спрос и новые возможности для экспорта зерна за границу. Пока логистика работает с перебоями, хранить кукурузу на складах рискованно. Эксперты не знают, удастся ли продать её выгоднее позже.

Поэтому многие хозяйства решают не ждать, а постепенно продавать имеющиеся запасы по той цене, по которой готовы покупать. У многих нет времени на промедление, ведь необходимо получить деньги для подготовки к следующему аграрному сезону.

В ближайшее время существенного восстановления цен на рынке фуражной кукурузы не ожидается. Аграриям советуют внимательно следить за ситуацией с экспортом и учитывать особенности спроса в разных регионах, чтобы хоть немного уменьшить финансовые потери.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, стоит ли ожидать роста цен на овощи и зерно. Многие полагают, что из-за стремительного подорожания топлива могут вырасти цены и на продукты. Однако аграрии успокаивают граждан: урожай в этом году обильный на овощные и зерновые культуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что аграриям планируют увеличить компенсационные выплаты за уничтоженный урожай в прифронтовых зонах. Министерство планирует повысить сумму выплат до 10 тысяч гривен. Это станет одним из главных направлений работы Министерства аграрной политики и продовольствия, которое выходит из структуры Министерства экономики.