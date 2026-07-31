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Главная Экономика Агро Деньги на теплицы, сады и технику: украинцам показали все программы поддержки агробизнеса

Деньги на теплицы, сады и технику: украинцам показали все программы поддержки агробизнеса

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 19:00
Финансирование для аграриев: какие гранты, компенсации и кредиты доступны украинским фермерам в 2026 году
Фермер с деньгами в руках. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским аграриям будет проще разобраться, где искать средства на развитие хозяйства. Для них подготовили специальное руководство — "Матрицу доступных финансовых ресурсов", в котором собраны основные государственные, международные и банковские программы поддержки. Документ поможет быстро понять, какое финансирование доступно именно для вашего хозяйства и как им воспользоваться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды.

Что государство готово оплачивать фермерам

Больше всего возможностей сейчас предлагает именно государство. Речь идет о дотациях, компенсациях и грантах на развитие. Например, фермеры могут получить:

  • от 2 до 7 тысяч гривен дотации на каждую голову скота;
  • компенсацию в размере 25–50% расходов на строительство или реконструкцию животноводческих ферм;
  • гранты до 16 миллионов гривен на развитие перерабатывающих предприятий;
  • до 10 миллионов гривен на закладку садов;
  • до 7 миллионов гривен на строительство теплиц;
  • до 20 миллионов гривен на создание современных овощехранилищ.

Большинство программ работает по принципу софинансирования, а для хозяйств из прифронтовых территорий условия еще более выгодные.

Что предлагают фермерам из прифронтовых регионов

Для аграриев, работающих вблизи зоны боевых действий, действуют отдельные программы поддержки. Они могут получить:

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  • компенсацию до 100% стоимости разминирования земель;
  • возмещение до 60% стоимости страхования;
  • компенсацию за уничтоженные посевы или поврежденное имущество.

Также продолжает действовать программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая позволяет привлечь льготные кредиты через банки при поддержке государства.

Какие международные гранты сейчас доступны аграриям

Помимо государственной помощи, украинские фермеры могут привлекать средства международных организаций и доноров. Например:

  • Mercy Corps предоставляет гранты от нескольких тысяч до 150 тысяч долларов на восстановление хозяйств;
  • ЕБРР помогает финансировать бизнес и компенсирует расходы на консультационные услуги;
  • правительство Канады поддерживает женщин-предпринимателей в агросекторе;
  • ЮНИДО финансирует проекты, связанные с повышением качества продукции и развитием переработки.

Многие из таких программ предусматривают не только финансовую помощь, но и обучение, консультации и техническую поддержку.

Как банки могут помочь в развитии хозяйства

Еще один источник финансирования — банковские кредиты. Через банки можно получить средства на:

  • проведение посевной кампании;
  • пополнение оборотных средств;
  • покупку техники и оборудования;
  • модернизацию производства;
  • реализацию инвестиционных проектов.

Помимо обычных кредитов, банки предлагают партнерские программы с производителями техники, а также финансовый лизинг.

Как найти программу, которая подходит именно вам

"Матрица доступных финансовых ресурсов" объединяет все основные варианты поддержки в одном месте. Фермер сможет быстро оценить свои возможности, сравнить различные программы и выбрать тот вариант финансирования, который наибольшей степени соответствует масштабу хозяйства, региону работы и планам развития.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за овощи с собственного земельного участка украинцам могут грозить штрафы. Если за год доход от продажи собственной сельхозпродукции превысит 103 764 гривны, необходимо подать декларацию и уплатить налоги с суммы превышения.

Также Новини.LIVE писали, что украинским фермерам сделали предложение, которое должно стимулировать их вновь активнее выращивать рожь. Переработчики согласились покупать ее не дешевле, чем пшеницу 3-го класса, чтобы сделать эту культуру более выгодной для аграриев.

компенсация фермеры аграрии гранты
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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