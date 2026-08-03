Овощи и фрукты уже не так полезны, как раньше: ученые объяснили, в чем дело

Овощной рынок, овощи и фрукты. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Почему бабушкина морковь кажется вкуснее, а яблоки уже не такие вкусные, как раньше? Дело может быть не только в ностальгии. Исследователи обнаружили, что за последние десятилетия многие овощи и фрукты действительно утратили часть своих питательных веществ.

Об этом говорится в обзоре научных исследований, опубликованном в журнале Foods, передает Новини.LIVE.

Авторы проанализировали результаты предыдущих работ и таблицы состава продуктов, в частности данные Министерства сельского хозяйства США.

Какие продукты потеряли больше всего питательных веществ

Исследователи приводят примеры изменений в содержании отдельных витаминов и минералов. Так, по сравнению с прошлым веком:

в бананах содержание витамина А уменьшилось на 57,4%;

в лимонах витамина С стало меньше на 31,2%;

в моркови содержание кальция снизилось примерно на 27%.

Ещё более заметные изменения зафиксированы для некоторых овощей. Например:

кресс-салат потерял 88,2% железа;

листовая капуста — 81%;

цветная капуста — 60%;

лук — 56%.

Также в обзоре отмечается, что минеральный состав пшеницы по сравнению с серединой ХХ века мог снизиться примерно на 20–30%.

Почему это происходит

Авторы исследования называют несколько возможных причин такого явления. Среди них:

селекция высокоурожайных сортов;

так называемый эффект "разбавления" питательных веществ из-за увеличения урожайности;

несбалансированное использование минеральных удобрений;

изменения биоразнообразия почв;

рост концентрации углекислого газа в атмосфере.

Стали ли все овощи и фрукты менее полезными

Исследователи подчеркивают, что приведенные цифры не означают, что абсолютно все современные овощи и фрукты потеряли одинаковое количество полезных веществ. Исторические таблицы не учитывают различия между сортами, климатическими условиями, типами почв и даже методиками лабораторных измерений. Поэтому эти данные нельзя применять к каждому отдельному продукту.

Однако результаты различных исследований свидетельствуют об общей тенденции — питательная ценность отдельных фруктов, овощей и зерновых культур со временем постепенно снижается.

Как отличить веганские продукты от вегетарианских

В то же время украинцам стоит знать, что веганские и вегетарианские продукты часто путают, хотя между ними есть важное различие. В Госпродпотребслужбе поясняют, что маркировку "веганский" или "вегетарианский" производители могут наносить только при определенных условиях. В процессе производства они должны минимизировать риск попадания ингредиентов, не соответствующих заявленному типу продукта, а также не проводить испытания на животных при создании самого продукта или его компонентов.

Главное отличие заключается в составе. Веганские продукты не содержат никаких ингредиентов животного происхождения, тогда как в вегетарианских могут присутствовать молоко, яйца, мед, продукты пчеловодства или ланолин, который получают из овечьей шерсти. Поэтому не каждый вегетарианский продукт является веганским. Специалисты советуют внимательно читать состав и маркировку на упаковке, а также покупать такие товары только в официальных местах продажи — магазинах или на агропродовольственных рынках, где продукция проходит контроль.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 октября в Украине изменятся правила маркировки пищевых продуктов. Производители и импортеры вновь будут обязаны указывать на упаковке полный состав, пищевую ценность, аллергены и другую обязательную информацию на украинском языке. Временные упрощения, введенные во время войны, больше не будут действовать.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине ввели новые правила маркировки соков, которые помогут покупателям легче отличать настоящий 100% сок от нектаров и сокосодержащих напитков. Отныне производители обязаны четко указывать тип продукта, его состав и происхождение, чтобы информация на упаковке не вводила потребителей в заблуждение.