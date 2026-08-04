Не свинина и не говядина: какое мясо завоевало мировой рынок

Продавец мяса, курица. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Курица уже давно стала привычным продуктом на столе миллионов людей, но мало кто знает, насколько кардинально она изменила пищевые привычки. За последние 60 лет именно мясо птицы вытеснило конкурентов и стало главным источником животного белка в мире.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

Как изменилось мировое производство мяса

За последние шесть десятилетий мировое производство мяса увеличилось более чем в четыре раза — с 71 миллиона тонн в 1961 году до 361 миллиона тонн в 2022 году.

Наибольший вклад в этот рост внесло именно мясо птицы. По данным ФАО, средняя доступность курицы на одного человека в мире увеличилась с менее чем 3 кг до около 17 кг в год.

Такой скачок объясняют сразу несколькими факторами:

развитием современных технологий в птицеводстве;

сокращением производственного цикла;

более эффективным использованием кормов;

активным расширением производства во многих странах мира.

Что с другими видами мяса

В отличие от курицы, другие виды мяса не демонстрировали таких темпов развития. Так, производство свинины за этот период лишь удвоилось, тогда как производство говядины оставалось относительно стабильным, а в отдельных регионах даже сокращалось.

Поэтому сегодня птицеводство фактически определяет структуру мирового производства животного белка.

Не все страны одинаково обеспечены мясом

Несмотря на рекордные объемы производства, доступ к мясу в мире остается очень неравномерным. Например, Азия в настоящее время является крупнейшим производителем мяса, однако потребление на душу населения там по-прежнему ниже, чем во многих других регионах.

Еще более сложная ситуация наблюдается в странах Африки к югу от Сахары, где обеспеченность населения мясом за последние 60 лет практически не изменилась. Это свидетельствует о сохраняющихся проблемах с доступом людей к продуктам животного происхождения.

Почему теряется часть продуктов

В ФАО также отмечают, что проблема заключается не только в производстве. По оценкам организации, около трети всей произведенной в мире продукции теряется или просто пропадает зря. Наибольшие потери фиксируются в регионах, где недостаточно развита система холодильного хранения и транспортировки продуктов.

По мнению экспертов, именно сокращение таких потерь может стать одним из самых эффективных способов повышения глобальной продовольственной безопасности без необходимости существенно наращивать производство.

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