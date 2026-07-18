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Главная Экономика Агро Не спешите озеленять двор: за самовольную посадку деревьев могут наказать

Не спешите озеленять двор: за самовольную посадку деревьев могут наказать

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 08:02
Озеленение придомовой территории: какие правила действуют при посадке деревьев возле дома
Посадка деревьев, многоэтажный дом. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие жители хотят сделать свой двор более зеленым и высаживают деревья или кусты возле дома. Но не все знают, что делать это самостоятельно нельзя. Закон разрешает высаживать деревья на придомовой территории, но только после согласования с лицами, ответственными за эту территорию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О благоустройстве населенных пунктов".

Кто решает, можно ли сажать деревья

Закон гласит, что деревья, кусты и другие зеленые насаждения во дворах многоэтажных домов относятся к объектам благоустройства. Поэтому любые работы с ними должны проводиться в соответствии с установленными правилами.

Если вы хотите посадить дерево возле дома, сначала нужно обратиться к балансодержателю территории. Это может быть ОСМД, ЖЭК или управляющая компания. В некоторых случаях решение также согласовывается с органом местного самоуправления.

Что будет, если посадить дерево без разрешения

Самовольно высаживать деревья или кусты во дворе нельзя. Такие насаждения могут быть признаны нарушением правил благоустройства, а в некоторых случаях их даже могут удалить.

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Именно местные власти или балансодержатель решают вопросы обрезки, пересадки или удаления деревьев на придомовой территории.

Кто ухаживает за зелеными насаждениями

Содержание, восстановление и уход за деревьями и кустарниками на территориях общего пользования финансируются из государственного или местного бюджета. Все зависит от того, кому принадлежит территория.

Если же земельный участок находится в частной собственности, постоянном пользовании или аренде, уход за зелеными насаждениями осуществляется за счет средств собственника или пользователя участка.

Как изменились правила удаления деревьев

В Украине ввели новые правила вырубки деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов. Кабмин утвердил экспериментальный порядок на два года. Теперь владельцы и пользователи земельных участков должны получить специальный ордер, прежде чем удалить аварийные, сухие или опасные деревья.

Для этого необходимо подать заявление, после чего специальная комиссия осмотрит насаждения и решит, нужно ли их удалять. Если решение будет положительным, заявителю выдадут ордер. В то же время отдельного разрешения не потребуется, если деревья удаляются в рамках строительства, на которое уже оформлены все документы. Новые правила не касаются лесов, а также деревьев и кустарников в пределах населенных пунктов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что плоды с дерева принадлежат владельцу земельного участка, на котором оно растет, даже если ветки свисают на территорию соседей. В то же время закон разрешает обрезать ветки, которые пересекают границу и мешают пользоваться своим участком, но только без повреждения самого дерева.

Еще Новини.LIVE писали, что в Украине высота забора между соседними земельными участками не должна превышать 2 метра, а ограждения, установленные с нарушением строительных норм, могут быть демонтированы по решению суда. Кроме того, за несоблюдение правил благоустройства владельцам грозит штраф, если забор нарушает установленные требования.

закон деревья благоустройство
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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