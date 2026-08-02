На рынках уже появился мед нового урожая: сколько придется заплатить за литр

Люди покупают мед, мед в банке. Фото: УНИАН, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Новый урожай меда уже массово появился на украинских рынках, но цены сильно различаются. За литр самого ценного акациевого меда пчеловоды просят до 600 гривен, тогда как более доступные сорта можно найти вдвое дешевле.

Сколько сейчас стоит мед в разных регионах Украины и от чего зависит его цена, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Zemliak.com.

Сколько просят за свежий мед

В Чернигове, где сезон уже набрал обороты, пчеловоды продают мед по следующим ценам:

акациевый — 500 гривен за литр (250 гривен за пол-литра);

липовый — 400 гривен за литр;

майский (садовый) — 350 гривен за литр;

рапсовый — 300 гривен за литр.

В других регионах цены также различаются:

Житомирская область — натуральный мед (микс) от 300 гривен за литр;

Сумская область — около 350 гривен за литр;

Хмельницкая область — разнотравье примерно 430 гривен за литр;

Черкасская область — акациевый мед стоит 400–600 гривен за литр.

В Запорожской области покупателям предлагают как чистые сорта, так и медовые купажи:

акация — 450 гривен за литр;

акация + лесной — 400 гривен за литр;

липовый — 350 гривен за литр;

лесной — 350 гривен за литр;

акация + разнотравье — 350 гривен за литр.

Почему один мед стоит 300 гривен, а другой — почти 600

Самым дорогим традиционно остается акациевый мед. Его ценят за светлый цвет, нежный вкус и то, что он долго не кристаллизуется. Именно поэтому в некоторых областях за литр такого меда просят до 600 гривен.

Более дешевыми остаются рапсовый, майский, подсолнечный или полевой мед — их можно купить примерно от 300 гривен за литр.

На цену влияет не только сорт. Пчеловоды учитывают также:

качество и чистоту меда;

уровень влажности;

способ фасовки;

наличие лабораторных анализов;

репутацию пасеки;

способ продажи — напрямую или через магазины.

Почему в разных областях цены различаются

Там, где много пасек и большой урожай, конкуренция выше, поэтому цены часто ниже. Если же мед приходится везти издалека или его производят в небольших количествах, стоимость автоматически возрастает из-за более дорогой логистики.

Кроме того, разные области специализируются на разных сортах. Например, в некоторых регионах больше акациевого или липового меда, который традиционно стоит дороже обычного разнотравного.

На что обратить внимание перед покупкой

Специалисты советуют не ориентироваться только на цену. Перед покупкой стоит поинтересоваться:

какой именно сорт меда продают;

где его собрали;

есть ли подтверждение качества;

в какой таре он хранился.

Ведь даже мед одного сорта может существенно отличаться по вкусу, аромату и качеству в зависимости от места сбора и условий хранения.

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