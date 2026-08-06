Льгота для владельцев земли: когда не придется платить налоги при продаже участка

Женщина на земельном участке, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцам, получившим земельный участок в наследство и планирующим его продать, стоит знать, как можно сэкономить. В таком случае не всегда придется платить налоги. Закон предусматривает льготу, которая позволяет продать унаследованную землю без уплаты налога на доходы и военного сбора, если соблюдаются определенные условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу в Полтавской области.

Какие условия необходимо выполнить

Налоговым кодексом Украины установлено, что доход от продажи унаследованного земельного участка может не облагаться налогом, если одновременно соблюдены два требования:

продажа осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года;

площадь земельного участка не превышает нормы безвозмездной передачи, определенные земельным законодательством.

Для унаследованной земли не действует правило трех лет

Одним из главных преимуществ для наследников является то, что на унаследованные земельные участки не распространяется требование о владении имуществом более трех лет.

То есть после оформления права собственности участок можно продавать сразу, не ожидая несколько лет, как это часто требуется при продаже другой недвижимости. Если выполняются условия для применения льготы, доход от продажи не облагается налогом.

На какие земли распространяется льгота

Налоговая льгота распространяется на земельные участки, площадь которых не превышает установленные законом нормы. В частности:

для ведения личного сельского хозяйства — до 2 гектаров;

для садоводства — до 0,12 гектара;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 гектара;

для приусадебных участков — в пределах норм, определенных Земельным кодексом Украины.

Например, если гражданин унаследовал земельный участок площадью 1,5 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства и продал его за 400 000 гривен, налоги уплачивать не нужно.

Поскольку площадь участка не превышает разрешенные 2 гектара, а продажа происходит впервые в течение года, продавец получает всю сумму без уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Когда придется платить налоги

Если хотя бы одно из условий не выполняется, доход от продажи облагается налогом. В частности, налоги придется уплатить, если:

площадь земельного участка превышает установленную законом норму;

это уже не первая продажа недвижимости в течение календарного года;

объект не подпадает под действие налоговой льготы.

В таком случае продавец уплачивает:

5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Также стоит учитывать, что при продаже второго или последующих объектов недвижимости в течение года могут действовать другие правила налогообложения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские фермеры могут воспользоваться правом на льготный выкуп земли. При определенных условиях участок разрешается приобрести без земельного аукциона, по нормативной денежной оценке и с возможностью рассрочки платежа до 10 лет.

Также Новини.LIVE писали, что климат меняет украинские поля. По данным ученых, потепление уже удлинило вегетационный период на Полесье, что позволяет выращивать больше теплолюбивых культур, однако в то же время усиливает риски засух, распространения вредителей и деградации почв.