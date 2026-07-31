Компенсации аграриям: выплаты за утраченные посевы вблизи прифронтовых зон увеличатся

Мужчина занимается посевом, огород. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Потеря урожая из-за обстрелов — проблема, которая затрагивает не только аграриев, но и обычных граждан. Однако государство хочет смягчить финансовый удар для огородников, работающих в опасных условиях, а именно в прифронтовых зонах. Выплаты за уничтоженные посевы у линии фронта планируют увеличить более чем вдвое.

Об этом сообщает AgroNews.UA, передают Новини.LIVE.

Насколько вырастут выплаты

Сейчас аграрии, потерявшие посевы в пределах 50 километров от зоны боевых действий, получают компенсацию в размере 4,7 тысячи гривен за гектар. Министерство планирует увеличить эту сумму до 10 тысяч гривен за гектар. Пересмотреть размер помощи хотят с учетом инфляции. По предварительным подсчетам, под программу могут подпадать около 4 тысяч гектаров утраченных посевов.

Почему именно сейчас

Увеличение помощи прифронтовым аграриям должно стать одним из первых направлений работы восстановленного Министерства аграрной политики. По словам Высоцкого, отделение ведомства от Минэкономики позволит перераспределить ресурсы и сосредоточиться именно на программах для аграрного сектора.

Разделение министерств

В настоящее время Министерство аграрной политики и продовольствия выходит из структуры Министерства экономики. Процесс восстановления уже отдельного министерства продлится примерно 60 дней. Плюс еще около двух недель уйдет на подачу соответствующего постановления.

До завершения реорганизации министерство продолжит работать в подчинении Минэкономики. Чтобы ведомство начало функционировать в новом формате, в него планируется перевести не менее 30% сотрудников.

Причину разделения объяснил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде 16 июля — объединенное министерство оказалось перегруженным функциями. Он также сообщил, что совсем скоро отдельным министерством станет и Министерство экологии и окружающей среды, которое пока остается в структуре Минэкономики.

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