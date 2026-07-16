Дожди замедлили жнива: что происходит с ценами на ячмень в Украине

Жнива, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Из-за дождливой и прохладной погоды уборка ячменя во многих регионах Украины замедлилась. Зерна на рынке стало меньше, поэтому после недавнего падения цены начали постепенно восстанавливаться. На рынок одновременно влияют и обстрелы украинских портов, и проблемы с экспортом российского зерна через Азовское море.

Об этом сообщает Agronews, передает Новини.LIVE.

Больше всего задержалась уборка урожая в центральных и западных областях. Из-за этого предложение ячменя сократилось, а закупочные цены немного выросли.

Какой урожай уже собран

Украинские аграрии уже обмолотили около 28% площадей под ячменем — это более 417 тысяч гектаров. Всего намолочено почти 1,84 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составляет 4,41 т/га, что примерно на 40% больше, чем в прошлом году. Такой результат обеспечили прежде всего южные области.

В то же время в центре и на западе страны ситуация хуже. Если раньше озимый ячмень там давал по 7–9 тонн с гектара, то в этом году урожайность снизилась до 5–6 тонн. Но хорошие показатели ярового ячменя могут компенсировать эти потери, поэтому общий урожай, вероятно, будет даже больше, чем прогнозировали ранее.

Что происходит с ценами

После того как закупочные цены упали до 9–9,4 тысяч гривен за тонну, сейчас они снова поднялись до 9,4–9,6 тысяч гривен за тонну с доставкой в черноморские порты. Одной из причин стало не только сокращение предложения, но и небольшое укрепление курса доллара.

На внутренних элеваторах также начали платить больше — 8,4–8,8 тысяч гривен за тонну, что способствует продажам со стороны фермеров.

При этом экспортные цены остаются относительно низкими — 183–190 долларов за тонну. Их сдерживает ситуация с экспортом через украинские порты, которые в последние дни вновь подверглись российским атакам. Из-за этого трейдеры действуют осторожнее.

Как атаки в Азовском море влияют на рынок

В то же время проблемы возникли и в России. Из-за атак украинских беспилотников на суда в Азовском море российский экспорт зерна также затруднился. Это поддерживает мировые цены на пшеницу и ячмень, хотя в Украине этот фактор пока не смог существенно повлиять на стоимость зерна.

Что происходит на мировом рынке

На европейском рынке ситуация иная. Во Франции цены на фуражный ячмень за неделю выросли на 14 евро — до 200,5 евро за тонну. Основной причиной стало подорожание кукурузы и опасения относительно будущего урожая.

Каковы прогнозы на новый сезон

Согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства США, мировой урожай ячменя в сезоне 2026–2027 годов практически не изменится. В то же время производство сократится у ключевых экспортеров — в Евросоюзе, Австралии и России. Для Украины прогноз пока остается без изменений. Планируется 5,5 миллионов тонн, что немного меньше, чем в предыдущих сезонах.

Цены на подсолнечник в Украине

Стоимость подсолнечника продолжает снижаться. За последнюю неделю цены снова упали, хотя подсолнечное масло на мировом рынке не дешевеет. Причина в том, что перерабатывающие предприятия начали активно переходить на рапс, поэтому спрос на подсолнечник временно сократился.

Сейчас большинство покупателей предлагают за подсолнечник 32–33,5 тысяч гривен за тонну, а отдельные компании — всего 31,4–31,6 тысяч гривен. Средняя цена за неделю снизилась почти на 600 гривен — до 30 733 гривен за тонну. Эксперты отмечают, что на рынок также влияют погодные условия и военные риски, которые могут сказаться на будущем урожае. В то же время не исключено, что после старта нового маркетингового сезона цены изменятся.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине цены на большинство овощей борщевого набора остаются стабильными. Прошлогодний и молодой картофель, а также белокочанная капуста почти не изменились в цене, в то же время молодая морковь и столовая свекла подешевели. Прошлогодняя морковь несколько подорожала.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине продолжает расти средняя стоимость сельскохозяйственной земли. При этом цены за гектар существенно различаются в зависимости от региона, а одним из главных факторов формирования стоимости в настоящее время является ситуация с безопасностью.