До миллиарда гривен убытков ежемесячно: экономист оценил последствия атак на украинские порты

Одесский порт, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Российские атаки на украинские порты наносят удар не только по экспорту, но и по бюджету Украины. Из-за проблем с морскими перевозками наша страна может терять до миллиарда гривен ежемесячно.

Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Ранок.LIVE.

Из-за постоянных российских ударов по портовой инфраструктуре часть судоходных компаний решила приостановить перевозки украинской сельскохозяйственной продукции. Андрей Новак отметил, что последствия для экономики могут быть очень серьезными.

"80% нашего экспорта идет именно через порты. На сегодняшний день предварительная оценка — до миллиарда гривен прямых потерь в месяц. Но нужно учитывать не только прямые убытки, но и косвенные — для производителей, трейдеров", — говорит он.

По словам экономиста, блокировка морских перевозок создает большие проблемы для Украины, ведь именно по морю страна экспортирует и импортирует значительную часть товаров. Он напомнил, что подобную ситуацию Украина уже переживала в 2022 году и частично в 2023-м.

"Блокада морского пути для Украины, которая является морской державой, — это очень серьезная потеря", — отметил Новак.

По мнению Андрея Новака, нынешние атаки на порты являются попыткой России нанести Украине экономический ущерб после успешных ударов ВСУ по военным объектам оккупантов. Он убежден, что Украина будет делать все возможное, чтобы восстановить полноценную работу морского коридора.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что аномальная жара уничтожила часть урожая в Европе. Французские фермеры предупреждают о возможном дефиците овощей, ведь из-за засухи урожай лука, моркови, чеснока и салата может сократиться. Производители уже говорят о многомиллионных убытках и риске закрытия части хозяйств.

Также Новини.LIVE писали, что в этом году украинские аграрии рассчитывают на хороший урожай. Ожидается, что удастся собрать более 80 млн тонн зерновых и масличных культур. Этого достаточно для внутренних нужд страны.