Деньги на теплицы, сады и технику: украинцам показали все программы поддержки агробизнеса

Фермер с деньгами в руках. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинским аграриям будет проще разобраться, где искать средства на развитие хозяйства. Для них подготовили специальное руководство — "Матрицу доступных финансовых ресурсов", в котором собраны основные государственные, международные и банковские программы поддержки. Документ поможет быстро понять, какое финансирование доступно именно для вашего хозяйства и как им воспользоваться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды.

Что государство готово оплачивать фермерам

Больше всего возможностей сейчас предлагает именно государство. Речь идет о дотациях, компенсациях и грантах на развитие. Например, фермеры могут получить:

от 2 до 7 тысяч гривен дотации на каждую голову скота;

компенсацию в размере 25–50% расходов на строительство или реконструкцию животноводческих ферм;

гранты до 16 миллионов гривен на развитие перерабатывающих предприятий;

до 10 миллионов гривен на закладку садов;

до 7 миллионов гривен на строительство теплиц;

до 20 миллионов гривен на создание современных овощехранилищ.

Большинство программ работает по принципу софинансирования, а для хозяйств из прифронтовых территорий условия еще более выгодные.

Что предлагают фермерам из прифронтовых регионов

Для аграриев, работающих вблизи зоны боевых действий, действуют отдельные программы поддержки. Они могут получить:

компенсацию до 100% стоимости разминирования земель;

возмещение до 60% стоимости страхования;

компенсацию за уничтоженные посевы или поврежденное имущество.

Также продолжает действовать программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая позволяет привлечь льготные кредиты через банки при поддержке государства.

Какие международные гранты сейчас доступны аграриям

Помимо государственной помощи, украинские фермеры могут привлекать средства международных организаций и доноров. Например:

Mercy Corps предоставляет гранты от нескольких тысяч до 150 тысяч долларов на восстановление хозяйств;

ЕБРР помогает финансировать бизнес и компенсирует расходы на консультационные услуги;

правительство Канады поддерживает женщин-предпринимателей в агросекторе;

ЮНИДО финансирует проекты, связанные с повышением качества продукции и развитием переработки.

Многие из таких программ предусматривают не только финансовую помощь, но и обучение, консультации и техническую поддержку.

Как банки могут помочь в развитии хозяйства

Еще один источник финансирования — банковские кредиты. Через банки можно получить средства на:

проведение посевной кампании;

пополнение оборотных средств;

покупку техники и оборудования;

модернизацию производства;

реализацию инвестиционных проектов.

Помимо обычных кредитов, банки предлагают партнерские программы с производителями техники, а также финансовый лизинг.

Как найти программу, которая подходит именно вам

"Матрица доступных финансовых ресурсов" объединяет все основные варианты поддержки в одном месте. Фермер сможет быстро оценить свои возможности, сравнить различные программы и выбрать тот вариант финансирования, который наибольшей степени соответствует масштабу хозяйства, региону работы и планам развития.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за овощи с собственного земельного участка украинцам могут грозить штрафы. Если за год доход от продажи собственной сельхозпродукции превысит 103 764 гривны, необходимо подать декларацию и уплатить налоги с суммы превышения.

Также Новини.LIVE писали, что украинским фермерам сделали предложение, которое должно стимулировать их вновь активнее выращивать рожь. Переработчики согласились покупать ее не дешевле, чем пшеницу 3-го класса, чтобы сделать эту культуру более выгодной для аграриев.