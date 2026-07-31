Деньги на теплицы, сады и технику: украинцам показали все программы поддержки агробизнеса
Украинским аграриям будет проще разобраться, где искать средства на развитие хозяйства. Для них подготовили специальное руководство — "Матрицу доступных финансовых ресурсов", в котором собраны основные государственные, международные и банковские программы поддержки. Документ поможет быстро понять, какое финансирование доступно именно для вашего хозяйства и как им воспользоваться.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды.
Что государство готово оплачивать фермерам
Больше всего возможностей сейчас предлагает именно государство. Речь идет о дотациях, компенсациях и грантах на развитие. Например, фермеры могут получить:
- от 2 до 7 тысяч гривен дотации на каждую голову скота;
- компенсацию в размере 25–50% расходов на строительство или реконструкцию животноводческих ферм;
- гранты до 16 миллионов гривен на развитие перерабатывающих предприятий;
- до 10 миллионов гривен на закладку садов;
- до 7 миллионов гривен на строительство теплиц;
- до 20 миллионов гривен на создание современных овощехранилищ.
Большинство программ работает по принципу софинансирования, а для хозяйств из прифронтовых территорий условия еще более выгодные.
Что предлагают фермерам из прифронтовых регионов
Для аграриев, работающих вблизи зоны боевых действий, действуют отдельные программы поддержки. Они могут получить:
- компенсацию до 100% стоимости разминирования земель;
- возмещение до 60% стоимости страхования;
- компенсацию за уничтоженные посевы или поврежденное имущество.
Также продолжает действовать программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая позволяет привлечь льготные кредиты через банки при поддержке государства.
Какие международные гранты сейчас доступны аграриям
Помимо государственной помощи, украинские фермеры могут привлекать средства международных организаций и доноров. Например:
- Mercy Corps предоставляет гранты от нескольких тысяч до 150 тысяч долларов на восстановление хозяйств;
- ЕБРР помогает финансировать бизнес и компенсирует расходы на консультационные услуги;
- правительство Канады поддерживает женщин-предпринимателей в агросекторе;
- ЮНИДО финансирует проекты, связанные с повышением качества продукции и развитием переработки.
Многие из таких программ предусматривают не только финансовую помощь, но и обучение, консультации и техническую поддержку.
Как банки могут помочь в развитии хозяйства
Еще один источник финансирования — банковские кредиты. Через банки можно получить средства на:
- проведение посевной кампании;
- пополнение оборотных средств;
- покупку техники и оборудования;
- модернизацию производства;
- реализацию инвестиционных проектов.
Помимо обычных кредитов, банки предлагают партнерские программы с производителями техники, а также финансовый лизинг.
Как найти программу, которая подходит именно вам
"Матрица доступных финансовых ресурсов" объединяет все основные варианты поддержки в одном месте. Фермер сможет быстро оценить свои возможности, сравнить различные программы и выбрать тот вариант финансирования, который наибольшей степени соответствует масштабу хозяйства, региону работы и планам развития.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что за овощи с собственного земельного участка украинцам могут грозить штрафы. Если за год доход от продажи собственной сельхозпродукции превысит 103 764 гривны, необходимо подать декларацию и уплатить налоги с суммы превышения.
Также Новини.LIVE писали, что украинским фермерам сделали предложение, которое должно стимулировать их вновь активнее выращивать рожь. Переработчики согласились покупать ее не дешевле, чем пшеницу 3-го класса, чтобы сделать эту культуру более выгодной для аграриев.
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