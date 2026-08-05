Аграриям упростили получение кредитов: как взять до 10 миллионов гривен за несколько дней

Фермер на поле, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Пока аграрии завершают уборку урожая и уже готовятся к осенней посевной, для многих из них главным вопросом остается поиск средств на топливо, посадочный материал и удобрения. Один из государственных банков сообщил, что готов выдавать кредиты фермерам всего за три рабочих дня.

Об условиях, предусмотренных для аграриев, сообщает Новини.LIVE.

Что предлагают фермерам

Sense Bank запустил для украинских аграрных предприятий упрощенный механизм получения финансирования на производственные нужды. Речь идет о кредитной программе "Урожай", которая позволяет быстро привлечь средства на:

проведение полевых работ;

уборку урожая;

закупку семян;

приобретение удобрений;

покупку горюче-смазочных материалов;

прочие производственные расходы.

Как быстро можно получить кредит

В банке сообщили, что заявки на кредиты для пополнения оборотных средств до 10 миллионов гривен будут рассматриваться в максимально сжатые сроки. Решение о финансировании обещают принимать всего за три рабочих дня, а для оформления требуется минимальный пакет документов.

Каковы сроки кредитования

Кредит можно получить на срок до 36 месяцев. Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова отметила, что для аграриев скорость получения средств часто имеет решающее значение.

По ее словам, во время посевной или уборки урожая фермеры не могут ждать неделями, пока банк примет решение, поэтому процесс максимально упростили.

Кредит можно использовать и на технику

Помимо финансирования текущих расходов, программой "Урожай" можно воспользоваться и для приобретения сельскохозяйственной техники. Для такого кредитования предусмотрено:

принятие решения также в течение трех рабочих дней;

финансирование до 100% стоимости техники;

срок кредитования до 60 месяцев.

Для аграриев действуют партнерские программы

В банке также сообщили, что аграрии могут воспользоваться совместными программами с партнерами Sense Bank. По отдельным предложениям доступны:

процентная ставка от 0,01% годовых;

комиссия за оформление кредита от 0%.

В Sense Bank отмечают, что аграрный сектор остается одним из ключевых направлений кредитования, а финансовые продукты адаптируются под потребности малых и средних хозяйств, которые работают даже в условиях военного времени.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что зерно можно будет заложить в банк. Правительство планирует ввести программу льготного кредитования, которая позволит фермерам получать средства под залог уже собранного зерна, чтобы не продавать урожай по заниженным ценам.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые владельцы земельных участков могут воспользоваться налоговыми льготами. В частности, многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей до 18 лет, могут быть полностью освобождены от уплаты земельного налога в пределах установленных норм, однако в некоторых случаях для этого необходимо самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию.