Государство выплачивает 56 тыс. грн — кто получит единовременное пособие в марте

Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

Любое производство требует четкого соблюдения правил безопасности, чтобы предотвратить возможные травмы. Однако несчастные случаи все же случаются. В таких ситуациях государство выплачивает компенсацию пострадавшему работнику.

О том, какую компенсацию может получить работник из-за травмы на производстве в 2025 году, объяснили на Правительственном портале.

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Сколько выплачивают травмированному работнику

Работники, которые получили травмы на рабочем месте и потеряли трудоспособность, имеют право получить единовременную компенсацию от Пенсионного фонда Украины. Сумма этой выплаты составляет 56 тысяч гривен и выплачивается в течение 30 дней после официального подтверждения стойкой утраты трудоспособности.

Размер выплаты определяется уровнем потери трудоспособности и базируется на семи минимальных зарплатах, актуальных на дату установления права на компенсацию. Например, при 100% потере трудоспособности сумма будет составлять 56 тысяч гривен, учитывая минимальную зарплату 8 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2025 года.

Если в ходе расследования установлено, что травмирование произошло из-за нарушения работником правил охраны труда, размер выплаты может быть уменьшен. При этом снижение не будет превышать 50% от первоначальной суммы. Кроме единовременных выплат, пострадавшие работники или их семьи могут воспользоваться:

Ежемесячными страховыми выплатами. Финансированием лечения и реабилитации. Помощью по временной нетрудоспособности.

Размер компенсации в случае смерти работника

Если в результате производственной травмы работник погиб, его семья имеет право на компенсацию в размере 40 минимальных зарплат, что на сегодня составляет 320 тысяч гривен. Эта сумма выплачивается в течение месяца после даты смерти.

Для получения компенсации необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Специалисты фонда предоставят подробную информацию и консультацию по оформлению выплат.

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