Держава виплачує 56 тис. грн — хто отримає одноразову допомогу в березні

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

Будь-яке виробництво потребує чіткого дотримання правил безпеки, щоб запобігти можливим травмам. Однак нещасні випадки все ж трапляються. В таких ситуаціях держава виплачує компенсацію постраждалому працівнику.

Про те, яку компенсацію може отримати працівник через травму на виробництві у 2025 році, пояснили на Урядовому порталі.

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Скільки виплачують травмованому працівнику

Працівники, які зазнали травм на робочому місці та втратили працездатність, мають право отримати одноразову компенсацію від Пенсійного фонду України. Сума цієї виплати становить 56 тисяч гривень і виплачується протягом 30 днів після офіційного підтвердження стійкої втрати працездатності.

Розмір виплати визначається рівнем втрати працездатності та базується на семи мінімальних зарплатах, актуальних на дату встановлення права на компенсацію. Наприклад, при 100% втраті працездатності сума складатиме 56 тисяч гривень, враховуючи мінімальну зарплату 8 тисяч гривень станом на 1 січня 2025 року.

Якщо під час розслідування встановлено, що травмування сталося через порушення працівником правил охорони праці, розмір виплати може бути зменшено. При цьому зниження не перевищуватиме 50% від початкової суми. Окрім одноразових виплат, постраждалі працівники або їхні родини можуть скористатися:

Щомісячними страховими виплатами. Фінансуванням лікування та реабілітації. Допомогою по тимчасовій непрацездатності.

Розмір компенсації в разі смерті працівника

Якщо внаслідок виробничої травми працівник загинув, його сім’я має право на компенсацію у розмірі 40 мінімальних зарплат, що на сьогодні складає 320 тисяч гривень. Ця сума виплачується протягом місяця після дати смерті.

Для отримання компенсації необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Фахівці фонду нададуть детальну інформацію та консультацію з оформлення виплат.

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Також ми розповідали, що у законі "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №12000, прийнятому 14 вересня 2024 року, не було закладено зростання прожиткового мінімуму. Проте у Верховній Раді з'явився новий законопроєкт, який пропонує підвищення мінімальних пенсій, заробітних плат і самого прожиткового мінімуму.