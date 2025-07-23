Выплаты при рождении ребенка — увеличат ли до 50 тыс. гривен и на что хватит этих денег (список вещей)

Отец держит на руках ребенка. Фото: Pexels

В середине июля этого года уже бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство утвердило законопроект, которым, в частности, предусматривается увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.

Новини.LIVE разбирались, есть ли в бюджете средства на такое увеличение, что можно купить для новорожденного ребенка на 50 тысяч гривен, и произойдет ли рост выплат.

Реклама

Читайте также:

Сколько средств нужно будет потратить на увеличение выплат

Рождаемость в Украине за последние 10 лет упала в 2,2 раза. По данным Опендатабота со ссылкой на аналитику Минюста, в 2016 году каждый месяц в среднем рождалось 32 тысячи детей. В этом же году — только 14 тысяч. Всего же за первое полугодие в Украине родилось 87 655 младенцев.

Если же такая тенденция продолжится, то за 2025 год в нашей стране в целом родится 187 310 детей. Если это количество умножить на 50 тысяч гривен единовременных выплат, то в целом в бюджете нужно будет найти 8 млрд 765 млн гривен.

Стоит отметить, что расчеты теоретические, ведь законопроект не принят Верховной Радой. Но не исключено, что примерно такую сумму нужно будет заложить в бюджет следующего года, если тенденции по рождаемости не изменятся.

Доктор экономических наук и председатель Advanter Group Андрей Длигач объяснил Новини.LIVE, что несмотря на то, что государству нужно будет найти миллиарды гривен на увеличение выплат, эта сумма все равно остается мизерной по сравнению с другими насущными потребностями.

"В государственном бюджете нам не хватает триллионов гривен на военные нужды. Потому что нам нужно не только держать текущую линию фронта, но и увеличивать военные закупки, технологизацию Вооруженных Сил. Несмотря на то, что потребности армии исчисляются такими колоссальными суммами, то увеличение выплат при рождении ребенка или другие политические прихоти власти выглядят мизерными. Деньги на это можно найти. Власть может залезть в местные бюджеты, например, бюджет Киева, или уменьшать военные закупки", — отметил Андрей Длигач.

По мнению экономиста, государству нужно было бы сконцентрироваться на других инструментах для роста уровня рождаемости в Украине.

"Для увеличения рождаемости нужно искать другие инструменты. Не увеличение финансовых выплат. Не превращать эту ситуацию в "Kid Hacking", когда рожают детей исключительно ради получения выплат. Это ошибочный путь. Нужно помочь родителям в другом: к примеру, финансирование поддержки физического и ментального здоровья, создание условий для быстрого возвращения на работу без того, чтобы выбирать — или ребенок, или работа. В этом вопросе нужны другие приоритеты, а не просто увеличение выплат", — добавил эксперт.

Что можно купить для новорожденного на 50 тысяч гривен

Основные категории расходов, с которыми сталкиваются родители при рождении малыша, это:

мебель и аксессуары;

одежда и текстиль;

гигиенические средства;

игрушки и развлечения;

коляски и автокресла.

Для удобства расчетов за основу брался летний период. То есть без учета зимней одежды для ребенка.

Мебель и аксессуары

Сейчас качественную кровать для ребенка можно приобрести за 5-10 тысяч гривен. Стоимость пеленального столика может составлять 2-5 тысяч гривен. Ванночка для младенцев, в среднем, стоит около 1-2 тысяч гривен.

Одежда и текстиль

Средняя стоимость основных необходимых летних вещей, такова:

Боди и ползунки. Стоимость комплекта может составлять 1-3 тысячи гривен.

Постельное белье. Цена может колебаться от 500 до 1 000 гривен за комплект.

Гигиенические средства

Подгузники — одноразовые или многоразовые. Расходы на подгузники могут составлять в среднем 2-4 тысячи гривен в месяц.

Кремы и масла для ухода за кожей — около 500-1 000 гривен.

Игрушки и развлечения

Мобили и погремушки. Цены на такие игрушки могут варьироваться от 300 до 1 000 гривен.

Коляски и автокресла

Качественная коляска может стоить от 10 до 20 тысяч гривен.

Автокресло необходимо для безопасности малыша в автомобиле. Средняя стоимость может составлять 3-7 тысяч гривен.

Будет ли вообще повышение выплат до 50 тысяч гривен

По этому поводу есть один очень важный нюанс: инициативу правительства парламент еще не успел рассмотреть. И может не рассмотреть вообще. Ведь Кабинет министров под председательством Дениса Шмыгаля был отправлен в отставку.

"Согласно нашему законодательству, все законопроекты, которые не были рассмотрены парламентом до отставки Кабмина, возвращаются в правительство. И если новый состав не подпишет документы, то они просто уйдут "в стол"", — рассказал Новини.LIVE экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Соответственно, если новое правительство во главе с Юлией Свириденко не подпишет заново законопроект, в котором, в частности, говорится об увеличении единовременных выплат до 50 тысяч гривен, и не направит его в парламент — эта инициатива так и останется на бумаге.

Также напомним, что в 2025 году родителям первоклассников выплатят по 5 тысяч гривен. Заявления от родителей будут принимать до 15 ноября этого года. Это можно сделать через мобильное приложение "Дія". Также мы писали о том, что в Украине ввели новую финпомощь. Деньги будут выплачивать законным представителям детей, которые вернулись домой после незаконного перемещения на территорию государства-агрессора.