Виплати при народженні дитини — чи збільшать до 50 тис. гривень та на що вистачить цих грошей (список речей)

Батько тримає на руках дитину. Фото: Pexels

В середині липня цього року вже колишній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд затвердив законопроєкт, яким, зокрема, передбачається збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень.

Новини.LIVE розбирались, чи є в бюджеті кошти на таке збільшення, що можна купити для новонародженої дитини на 50 тисяч гривень, і чи взагалі відбудеться зростання виплат.

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Скільки коштів потрібно буде витратити на збільшення виплат

Народжуваність в Україні за останні 10 років впала у 2,2 раза. За даними Опендатаботу з посиланням на аналітику Мін'юсту, у 2016 році кожного місяця в середньому народжувалось 32 тисячі дітей. Цього ж року — лише 14 тисяч. Загалом же за перше півріччя в Україні народилося 87 655 немовлят.

Якщо ж така тенденція продовжиться, то за 2025 рік у нашій країні загалом народиться 187 310 дітей. Якщо цю кількість помножити на 50 тисяч гривень одноразових виплат, то в бюджеті потрібно буде знайти 8 млрд 765 млн гривень.

Варто зазначити, що розрахунки теоретичні, адже законопроєкт не ухвалений Верховною Радою. Та не виключено, що приблизно таку суму потрібно буде закласти у бюджет наступного року, якщо тенденції щодо народжуваності не зміняться.

Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач пояснив Новини.LIVE, що попри те, що державі потрібно буде знайти мільярди гривень на збільшення виплат, ця сума все одно залишається мізерною в порівнянні з іншими нагальними потребами.

"В державному бюджеті нам не вистачає трильйонів гривень на військові потреби. Бо нам потрібно не тільки тримати поточну лінію фронту, але й збільшувати військові закупівлі, технологізацію Збройних Сил. Дивлячись на те, що потреби армії обраховуються такими колосальними сумами, то збільшення виплат при народженні дитини чи інші політичні забаганки влади виглядають мізерними. Гроші на це можна знайти. Влада може залізти в місцеві бюджети, наприклад, бюджет Києва, або зменшувати військові закупівлі", — зазначив Андрій Длігач.

На думку економіста, державі потрібно було б сконцентруватися на інших інструментах для зростання рівня народжуваності в Україні.

"Для збільшення народжуваності потрібно шукати інші інструменти. Не збільшення фінансових виплат. Не перетворювати цю ситуацію на "Kid Hacking", коли народжують дітей виключно заради отримання виплат. Це хибний шлях. Потрібно допомогти батькам в іншому: до прикладу, фінансування підтримки фізичного і ментального здоров'я, створення умов для швидшого повернення на роботу без того, щоб вибирати — або дитина, або робота. У цьому питанні потрібні інші пріоритети, а не просто збільшення виплат", — додав експерт.

Що можна купити для новонародженого на 50 тисяч гривень

Основні категорії витрат, з якими стикаються батьки при народженні малюка, це:

меблі та аксесуари;

одяг та текстиль;

гігієнічні засоби;

іграшки та розваги;

коляски та автокрісла.

Для зручності розрахунків за основу брався літній період. Тобто без урахування зимового одягу для дитини.

Меблі та аксесуари

Нині якісне ліжко для дитини можна придбати за 5-10 тисяч гривень. Вартість пеленального столика може становити 2-5 тисяч гривень. Ванночка для немовлят коштує близько 1-2 тисяч гривень.

Одяг та текстиль

Середня вартість основних необхідних літніх речей така:

Боді та повзунки. Вартість комплекту може становити 1-3 тисячі гривень.

Постільна білизна. Ціна може коливатися від 500 до 1 000 гривень за комплект.

Гігієнічні засоби

Підгузки – одноразові або багаторазові. Витрати на підгузки можуть становити в середньому 2-4 тисячі гривень на місяць.

Креми та олії для догляду за шкірою — близько 500-1 000 гривень.

Іграшки та розваги

Мобілі та брязкальця. Ціни на такі іграшки можуть варіюватися від 300 до 1 000 гривень.

Коляски та автокрісла

Якісна коляска може коштувати від 10 до 20 тисяч гривень.

Автокрісло необхідне для безпеки малюка в автомобілі. Середня вартість може становити 3-7 тисяч гривень.

Чи буде взагалі підвищення виплат до 50 тисяч гривень

Щодо цього є один дуже важливий нюанс: цю ініціативу уряду парламент ще не встиг розглянути. І може не розглянути взагалі. Адже Кабінет міністрів під головуванням Дениса Шмигаля був відправлений у відставку.

"Згідно з нашим законодавством, всі законопроєкти, які не були розглянуті парламентом до відставки Кабміну, повертаються до уряду. І якщо новий склад не підпише документи — то вони просто підуть "в стіл"", — розповів Новини.LIVE економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Відповідно, якщо новий уряд на чолі з Юлією Свириденко не підпише наново законопроєкт, у якому, зокрема, йдеться про збільшення одноразових виплат до 50 тисяч гривень, та не направить його в парламент — ця ініціатива так і залишиться на папері.

Також нагадаємо, що у 2025 році батькам першокласників виплатять по 5 тисяч гривень. Заяви від батьків прийматимуть до 15 листопада цього року. Це можна зробити через мобільний застосунок "Дія". Також ми писали про те, що в Україні запровадили нову фіндопомогу. Гроші виплачуватимуть законним представникам дітей, які повернулися додому після незаконного переміщення на територію держави-агресора.