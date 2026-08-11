5 000 грн на "Пакунок школяра": родители столкнулись с проблемой

Приложение "Дія", первоклассники за партами, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Родители первоклассников уже могут оформлять единовременную государственную выплату в размере 5 000 гривен на подготовку детей к школе. Однако на практике часть семей сталкивается с проблемами при подаче заявления.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.

Почему в приложении "Дія" возникают ошибки

По словам Гетманцева, с 5 августа родители первоклассников получили возможность подавать заявления на "Пакунок школяра". Первые семьи уже начали получать средства.

В то же время депутат отмечает, что получает многочисленные обращения от родителей, которые не могут оформить выплату из-за технических ошибок.

Одна из причин — несоответствия в информации, содержащейся в государственных реестрах. Данные о ребенке и его родителях система АИКОМ-2 получает автоматически. Если в разных реестрах информация не совпадает, оформление выплаты может быть заблокировано.

Например, проблема может возникнуть после смены фамилии матери, если соответствующие сведения не были должным образом обновлены в системах.

В такой ситуации родителям рекомендуют обратиться в школу. Там должны проверить информацию о ребенке и, при необходимости, внести актуальные данные в АИКОМ-2.

В ПФУ также возникают проблемы с приемом заявлений

Отдельно Гетманцев обратил внимание на организацию приема заявлений Пенсионным фондом.

Оформить выплату можно через приложение "Дія" или лично, обратившись в сервисный центр ПФУ. В то же время подать заявление через электронный кабинет Пенсионного фонда пока невозможно.

По словам депутата, к нему также поступают сообщения от родителей о случаях, когда сотрудники отдельных отделений ПФУ отказываются принимать заявления. При этом людям якобы объясняют, что нужно ждать до 25 августа.

"Ответственные органы должны оперативно наладить обмен данными между государственными системами и обеспечить единые правила приема заявлений во всех отделениях ПФУ", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Он подчеркнул, что государственная программа должна облегчать родителям подготовку первоклассников к учебе, а не создавать дополнительные трудности при оформлении пособия.

Поэтому родителям, столкнувшимся с ошибкой при подаче заявления, прежде всего следует проверить актуальность данных о ребенке и родителях в школе. Если проблема связана с приемом заявления в ПФУ, ситуацию нужно выяснять непосредственно в сервисном центре фонда.

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