Пенсионные выплаты в 2025 — сколько можно получать имея 40 лет стажа

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Длительный трудовой путь не всегда гарантирует большие выплаты после выхода на пенсию. В 2025 году размер денежного обеспечения украинцев со стажем 40 лет будет зависеть от нескольких важных факторов.

О том, какие выплаты может получать человек с 40 годами трудового стажа в 2025, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как определяется размер пенсии в Украине

На сумму пенсионных выплат в 2025 году будет влиять средняя заработная плата по стране и ряд коэффициентов, используемых при расчете. Формула имеет следующий вид:

Пенсия = средняя зарплата × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент стажа

По прогнозам, средний уровень зарплат в Украине в 2025 году составит 15 000 грн. Индивидуальный коэффициент зарплаты рассчитывается как соотношение собственного заработка к среднему по стране. Например, если средний доход человека был 13 500 грн, коэффициент будет равен 0,9.

Что касается коэффициента стажа — то каждый год работы добавляет 1%, следовательно, при 40-летнем стаже этот коэффициент будет равен 0,4. Итак, при условии, что средняя зарплата в стране — 15 000 грн, а человек получал 13 500 грн (коэффициент 0,9), имея 40 лет стажа (коэффициент 0,4), пенсия составит:

Пенсия = 15 000 × 0,9 × 0,4 = 5 400 грн.

Это базовый размер пенсии без учета индексаций и дополнительных надбавок, которые могут существенно повлиять на окончательную сумму выплат.

На сколько могут вырасти пенсии в 2025 году

В 2025 году власти планируют провести индексацию пенсии. По прогнозам экспертов, выплаты должны повысить на 13-14%, чтобы компенсировать рост цен. Например, если выплата составляет 5 400 грн, после индексации она увеличится до:

5 400 × 1,13 = 6 102 грн.

Люди, которые имеют стаж более 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин), получают надбавку в размере 1% от прожиточного минимума за каждый дополнительный год. В 2025 году прожиточный минимум прогнозируется на уровне 3 028 грн, поэтому за 5 "лишних" лет стажа можно получить:

5 × 1% × 3 028 = 151,40 грн.

Отдельные категории пенсионеров, такие как ветераны, люди с инвалидностью, многодетные матери или лица с особыми заслугами перед Украиной, могут рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты.

Ранее мы писали, что украинцы, которые достигли установленного возраста, имеют право на дополнительные пенсионные доплаты. Однако не все пенсионеры получают эти надбавки, и даже те, кому они назначены, часто недовольны их размером.

Также мы рассказывали, что с 1 января 2025 года в Украине изменены требования к страховому стажу для получения пенсии в 60 лет. Теперь мужчины и женщины должны иметь не менее 32 лет стажа. Но не все граждане, достигшие пенсионного возраста, могут выполнить это условие. Для таких лиц предусмотрена государственная социальная поддержка.