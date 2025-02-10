Пенсійні виплати у 2025 — скільки можна отримувати маючи 40 років стажу

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Тривалий трудовий шлях не завжди гарантує великі виплати після виходу на пенсію. У 2025 році розмір грошового забезпечення українців зі стажем 40 років буде залежати від кількох важливих факторів.

Про те, які виплати може отримувати людина з 40 роками трудового стажу у 2025, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як визначається розмір пенсії в Україні

На суму пенсійних виплат у 2025 році впливатиме середня заробітна плата по країні та низка коефіцієнтів, що використовуються при розрахунку. Формула має такий вигляд:

Пенсія = середня зарплата × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу

За прогнозами, середній рівень зарплат в Україні у 2025 році становитиме 15 000 грн. Індивідуальний коефіцієнт зарплати розраховується як співвідношення власного заробітку до середнього по країні. Наприклад, якщо середній дохід людини був 13 500 грн, коефіцієнт дорівнюватиме 0,9.

Що стосується коефіцієнта стажу — то кожен рік роботи додає 1%, отже, при 40-річному стажі цей коефіцієнт дорівнюватиме 0,4. Отже, за умови, що середня зарплата в країні — 15 000 грн, а людина отримувала 13 500 грн (коефіцієнт 0,9), маючи 40 років стажу (коефіцієнт 0,4), пенсія складе:

Пенсія = 15 000 × 0,9 × 0,4 = 5 400 грн.

Це базовий розмір пенсії без урахування індексацій і додаткових надбавок, які можуть суттєво вплинути на остаточну суму виплат.

На скільки можуть зрости пенсії у 2025 році

У 2025 році влада планує провести індексацію пенсії. За прогнозами експертів, виплати повинні підвищити на 13-14%, щоб компенсувати зростання цін. Наприклад, якщо виплата складає 5 400 грн, після індексації вона збільшиться до:

5 400 × 1,13 = 6 102 грн.

Люди, які мають стаж понад 35 років (для чоловіків) або 30 років (для жінок), отримують надбавку в розмірі 1% від прожиткового мінімуму за кожен додатковий рік. У 2025 році прожитковий мінімум прогнозується на рівні 3 028 грн, тож за 5 "зайвих" років стажу можна отримати:

5 × 1% × 3 028 = 151,40 грн.

Окремі категорії пенсіонерів, такі як ветерани, люди з інвалідністю, багатодітні матері або особи з особливими заслугами перед Україною, можуть розраховувати на підвищені пенсійні виплати.

Раніше ми писали, що українці, які досягли встановленого віку, мають право на додаткові пенсійні доплати. Проте не всі пенсіонери отримують ці надбавки, і навіть ті, кому вони призначені, часто незадоволені їхнім розміром.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2025 року в Україні змінено вимоги до страхового стажу для отримання пенсії в 60 років. Тепер чоловіки та жінки повинні мати не менше 32 років стажу. Але не всі громадяни, які досягли пенсійного віку, можуть виконати цю умову. Для таких осіб передбачена державна соціальна підтримка.