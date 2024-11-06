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1000 грн от Зеленского — кто не сможет получить выплату

6 ноября 2024 10:58
Владимир Мололкин - редактор
1000 грн от Зеленского — можно ли получить выплату за границей
Купюра 1000 грн. Фото: Елизавета Сергеенко/Пресс-центр НБУ
Владимир Мололкин - редактор

В Украине с 1 декабря можно будет получить финансовую помощь в размере 1000 грн по программе "єПідтримка". Заявку нужно будет подать через "Дію", но не все смогут получить выплату.

О том, кто не получит 1000 грн финансовой помощи, сообщает издание ZAXID.NET.

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Каждый гражданин Украины будет иметь возможность получить по 1000 грн. Это касается как взрослых, так и детей. Однако украинцы, проживающие за границей, даже если у них статус беженцев, не смогут получить выплаты. Это означает, что перед получением выплаты необходимо пройти верификацию места пребывания.

Как получить 1000 грн финансовой помощи

Известно, что новые выплаты будут привязаны к программе Национального кэшбека.

Те, кто уже имеет карту Национального кэшбека и получает выплаты по этой программе, не должны делать ничего дополнительного.

Тем, кто еще не имеет карты, нужно:

  • открыть специальный счет в отделении или через приложение;
  • получить карту (виртуальную или физическую);
  • разрешить банку передавать информацию о переводах с определенных карт;
  • обновить приложение "Дія", выбрать услугу "Национальный кэшбек" и указать номер оформленной карты.

После этого, когда приложение заработает, в "Дії" появится опция "Получить 1000 на эту карту", которую можно будет использовать для получения денег на счет. Поскольку это средства государственной помощи, они не подлежат налогообложению.

Напомним, Минэкономики работает над созданием механизма получения выплат по программе "єПідтримки" через отделения Укрпочты для граждан, не имеющих доступа к "Дії". С 1 декабря 2024 года программа предусматривает выплату 1000 грн каждому украинцу.

Также мы писали, что в ноябре 2024 года украинцы будут иметь возможность подать заявку на финансовую помощь от ООН в Александрии Кировоградской области. Для этого необходимо соответствовать нескольким критериям уязвимости.

выплаты денежная помощь Дия єПідтримка финансовая помощь

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