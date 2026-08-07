Взрослая собака начала грызть вещи: почему это произошло и что делать
Когда взрослая собака внезапно начинает грызть мебель, обувь и другие вещи, это вызывает серьезную тревогу у владельцев. Но не стоит сразу ругать питомца. Ведь такое поведение животного — сигнал о проблеме, которую следует срочно устранить.
Новини.LIVE рассказывают, что провоцирует такое поведение, как помочь питомцу и сохранить вещи в целости.
Почему взрослая собака вдруг начала грызть вещи: основные причины
Щенки грызут предметы из-за прорезывания зубов и знакомства с окружающим миром. А вот для взрослой собаки это нетипично и свидетельствует о проблеме. Чаще всего она связана с эмоциональным состоянием, образом жизни или определенными нарушениями в организме. Поэтому не стоит просто ругать питомца. Сначала нужно понять, что заставляет его портить вещи.
Четыре основные причины:
1. Скука и недостаток внимания
Одной из самых распространенных причин является недостаточная физическая и умственная активность. Когда хозяин не уделяет достаточно внимания и собака скучает, она самостоятельно ищет способ развлечься.
В таком случае ветеринары советуют следующее:
- разнообразьте маршруты во время прогулок;
- обучайте собаку новым командам;
- играйте в игры на поиск предметов или лакомств;
- купите интерактивные игрушки и специальные головоломки, которые заставляют животное думать и добывать пищу самостоятельно;
- предложите игрушки, которые можно грызть, и когда питомец переключится на них, обязательно похвалите его.
2. Стресс и тревожность
Иногда грызение вещей становится способом успокоиться. Так собаки могут реагировать на сильные переживания или резкие изменения в привычной жизни.
Причинами стресса могут быть:
- переезд;
- длительное отсутствие хозяина;
- появление в семье ребенка;
- новый домашний питомец;
- изменение режима дня.
Обратите внимание и на другие признаки. Если собака часто вылизывается, дрожит, чрезмерно лает, у нее изменился аппетит или появилось сильное слюноотделение, это может свидетельствовать о повышенной тревожности.
В такой ситуации важно вернуть питомцу чувство безопасности:
- создайте уютное место для отдыха;
- придерживайтесь стабильного графика кормления и прогулок;
- ежедневно уделяйте время совместным играм.
3. Несбалансированный рацион
Иногда проблема может быть связана с питанием. Если организм собаки не получает достаточного количества необходимых питательных веществ, это может повлиять и на ее поведение. В таком случае стоит пересмотреть рацион вместе с ветеринарным врачом.
4. Проблемы со здоровьем
Иногда такое поведение может быть связано с заболеваниями. Среди возможных причин ветеринары называют:
- проблемы с желудочно-кишечным трактом;
- заражение гельминтами;
- сахарный диабет;
- нарушения работы щитовидной железы и другие заболевания.
Стоит обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные патологии или вовремя начать лечение.
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