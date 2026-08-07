Почему взрослая собака начала грызть вещи: ветеринары объяснили, что делать

Собака грызет вещи в доме. Коллаж: Новини.LIVE

Когда взрослая собака внезапно начинает грызть мебель, обувь и другие вещи, это вызывает серьезную тревогу у владельцев. Но не стоит сразу ругать питомца. Ведь такое поведение животного — сигнал о проблеме, которую следует срочно устранить.

Новини.LIVE рассказывают, что провоцирует такое поведение, как помочь питомцу и сохранить вещи в целости.

Почему взрослая собака вдруг начала грызть вещи: основные причины

Щенки грызут предметы из-за прорезывания зубов и знакомства с окружающим миром. А вот для взрослой собаки это нетипично и свидетельствует о проблеме. Чаще всего она связана с эмоциональным состоянием, образом жизни или определенными нарушениями в организме. Поэтому не стоит просто ругать питомца. Сначала нужно понять, что заставляет его портить вещи.

Четыре основные причины:

1. Скука и недостаток внимания

Одной из самых распространенных причин является недостаточная физическая и умственная активность. Когда хозяин не уделяет достаточно внимания и собака скучает, она самостоятельно ищет способ развлечься.

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В таком случае ветеринары советуют следующее:

разнообразьте маршруты во время прогулок;

обучайте собаку новым командам;

играйте в игры на поиск предметов или лакомств;

купите интерактивные игрушки и специальные головоломки, которые заставляют животное думать и добывать пищу самостоятельно;

предложите игрушки, которые можно грызть, и когда питомец переключится на них, обязательно похвалите его.

2. Стресс и тревожность

Иногда грызение вещей становится способом успокоиться. Так собаки могут реагировать на сильные переживания или резкие изменения в привычной жизни.

Причинами стресса могут быть:

переезд;

длительное отсутствие хозяина;

появление в семье ребенка;

новый домашний питомец;

изменение режима дня.

Обратите внимание и на другие признаки. Если собака часто вылизывается, дрожит, чрезмерно лает, у нее изменился аппетит или появилось сильное слюноотделение, это может свидетельствовать о повышенной тревожности.

В такой ситуации важно вернуть питомцу чувство безопасности:

создайте уютное место для отдыха;

придерживайтесь стабильного графика кормления и прогулок;

ежедневно уделяйте время совместным играм.

3. Несбалансированный рацион

Иногда проблема может быть связана с питанием. Если организм собаки не получает достаточного количества необходимых питательных веществ, это может повлиять и на ее поведение. В таком случае стоит пересмотреть рацион вместе с ветеринарным врачом.

4. Проблемы со здоровьем

Иногда такое поведение может быть связано с заболеваниями. Среди возможных причин ветеринары называют:

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

заражение гельминтами;

сахарный диабет;

нарушения работы щитовидной железы и другие заболевания.

Стоит обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные патологии или вовремя начать лечение.

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