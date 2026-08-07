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Взрослая собака начала грызть вещи: почему это произошло и что делать

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 11:10
Почему взрослая собака начала грызть вещи: ветеринары объяснили, что делать
Собака грызет вещи в доме. Коллаж: Новини.LIVE

Когда взрослая собака внезапно начинает грызть мебель, обувь и другие вещи, это вызывает серьезную тревогу у владельцев. Но не стоит сразу ругать питомца. Ведь такое поведение животного — сигнал о проблеме, которую следует срочно устранить.

Новини.LIVE рассказывают, что провоцирует такое поведение, как помочь питомцу и сохранить вещи в целости.

Почему взрослая собака вдруг начала грызть вещи: основные причины

Щенки грызут предметы из-за прорезывания зубов и знакомства с окружающим миром. А вот для взрослой собаки это нетипично и свидетельствует о проблеме. Чаще всего она связана с эмоциональным состоянием, образом жизни или определенными нарушениями в организме. Поэтому не стоит просто ругать питомца. Сначала нужно понять, что заставляет его портить вещи.

Четыре основные причины:

1. Скука и недостаток внимания

Одной из самых распространенных причин является недостаточная физическая и умственная активность. Когда хозяин не уделяет достаточно внимания и собака скучает, она самостоятельно ищет способ развлечься.

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В таком случае ветеринары советуют следующее:

  • разнообразьте маршруты во время прогулок;
  • обучайте собаку новым командам;
  • играйте в игры на поиск предметов или лакомств;
  • купите интерактивные игрушки и специальные головоломки, которые заставляют животное думать и добывать пищу самостоятельно;
  • предложите игрушки, которые можно грызть, и когда питомец переключится на них, обязательно похвалите его.

2. Стресс и тревожность

Иногда грызение вещей становится способом успокоиться. Так собаки могут реагировать на сильные переживания или резкие изменения в привычной жизни.

Причинами стресса могут быть:

  • переезд;
  • длительное отсутствие хозяина;
  • появление в семье ребенка;
  • новый домашний питомец;
  • изменение режима дня.

Обратите внимание и на другие признаки. Если собака часто вылизывается, дрожит, чрезмерно лает, у нее изменился аппетит или появилось сильное слюноотделение, это может свидетельствовать о повышенной тревожности.

В такой ситуации важно вернуть питомцу чувство безопасности:

  • создайте уютное место для отдыха;
  • придерживайтесь стабильного графика кормления и прогулок;
  • ежедневно уделяйте время совместным играм.

3. Несбалансированный рацион

Иногда проблема может быть связана с питанием. Если организм собаки не получает достаточного количества необходимых питательных веществ, это может повлиять и на ее поведение. В таком случае стоит пересмотреть рацион вместе с ветеринарным врачом.

4. Проблемы со здоровьем

Иногда такое поведение может быть связано с заболеваниями. Среди возможных причин ветеринары называют:

  • проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • заражение гельминтами;
  • сахарный диабет;
  • нарушения работы щитовидной железы и другие заболевания.

Стоит обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные патологии или вовремя начать лечение.

Делимся другими полезными советами по уходу за домашними животными

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой
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