Собака перед сном роет лежанку: почему она это делает и стоит ли беспокоиться

Собака перед сном роет себе лежанку. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Многие владельцы собак хотя бы раз замечали странное, на первый взгляд, поведение своего питомца: перед тем как заснуть, он начинает настойчиво царапать или "копать" свою лежанку. У этой привычки есть объяснение, а в некоторых случаях она сигнализирует о проблеме.

Новини.LIVE со ссылкой на Scenthound рассказывают, почему собака перед сном роет лежанку, когда это является нормой, а когда стоит обратиться к специалисту.

Причины, по которым собака роет свою лежанку перед сном

Древний инстинкт

Хотя современные домашние собаки давно живут рядом с людьми, многие их инстинкты остались такими же, как у диких предков. Инстинкт настолько прочно заложен природой, что многие собаки повторяют этот ритуал каждый день.

Когда-то волки и дикие собаки разгребали землю, листья или траву перед отдыхом, чтобы:

сделать спальное место мягче;

убрать камни, ветки или насекомых;

спрятаться от потенциальной опасности;

охладиться в жару или, наоборот, сохранить тепло.

Чувство безопасности

Ветеринары объясняют, что рытье лежанки — это не только наследие диких предков. Для многих собак это еще и способ сделать место для сна максимально безопасным. На лапах собак есть пахучие железы. Царапая ткань, они оставляют свой запах, что помогает им чувствовать себя спокойнее на знакомой территории.

Нередко после этого животное несколько раз поворачивается вокруг себя, прежде чем лечь. Это своеобразный вечерний ритуал, который помогает ему расслабиться. Люди поправляют подушку перед сном, а собаки "обустраивают" свою лежанку.

Способ успокоиться

Для некоторых собак повторяющиеся движения оказывают успокаивающий эффект. Если в жизни животного недавно произошли изменения — переезд, появление нового члена семьи, изменился режим дня или собака пережила сильный стресс, — она может чаще рыть лежанку перед сном.

Комфорт

Еще одна распространенная причина — желание найти самое удобное положение для сна. Особенно часто это делают пожилые собаки или животные, у которых есть проблемы с суставами. Или же, если лежанка уже потеряла форму или стала слишком жесткой, питомец может дольше пытаться сделать ее более удобной. Роя лежанку, собака может:

выровнять наполнитель;

найти место, где будет комфортнее лежать;

лучше поддержать суставы и мышцы.

Регулирование температуры

В дикой природе собаки разгребали верхний слой почвы, чтобы добраться до более прохладной земли летом или сделать более теплое углубление зимой. Домашним животным это уже не нужно, но поведение осталось. Поэтому во время жары или похолодания вы можете чаще замечать такую привычку у своего питомца.

Скука

Когда собака получает недостаточно физических нагрузок и внимания, она может искать другие способы потратить энергию. В таком случае рытье лежанки нередко становится более интенсивным и повторяется не только вечером, но и в течение дня. Поэтому регулярно гуляйте с собакой, играйте, используйте интерактивные игрушки.

Когда стоит насторожиться

Хотя чаще всего такое поведение не представляет опасности, иногда оно может свидетельствовать о проблемах, связанных с аллергией, раздражением кожи, паразитами, болью или сильным стрессом.

Стоит обратиться к ветеринару, если ваш питомец:

непрерывно роет лежанку и не может успокоиться;

повреждает подстилку или другие вещи;

одновременно часто вылизывается или грызет кожу;

имеет покраснение, сыпь или выпадение шерсти.

Как помочь домашнему питомцу

Чтобы собака чувствовала себя комфортно перед сном, ветеринары советуют:

Подобрать лежанку, соответствующую возрасту и размеру животного. Регулярно стирать чехол лежанки, плед и т. п. Ежедневно гулять, играть с животным. Периодически осматривать кожу и шерсть, чтобы вовремя заметить раздражение или другие проблемы.

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