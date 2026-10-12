Рождественский пост 2026: когда начинается, как подготовиться и чего нельзя делать

Мужчина в церкви ставит свечу на Рождественский пост. Скриншот с видео на Youtube

До Рождества Христова осталось чуть больше двух месяцев. А уже вскоре для верующих начнется особый 40-дневный период — Рождественский пост. В 2026 году он приходится на ноябрь и декабрь, однако после перехода на новый церковный календарь не все помнят его точные даты. Важно заранее подготовить не только свой рацион, но и дом.

Новини.LIVE рассказывают, когда начинается Филипповка, что стоит сделать до ее начала и каких ограничений следует придерживаться.

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Сколько длится Рождественский пост

Рождественский пост длится ровно 40 дней. В народе его называют Филипповкой, ведь он начинается на следующий день после празднования дня апостола Филиппа.

По церковной традиции этот период посвящен духовному очищению, молитве, добрым делам и подготовке к рождению Иисуса Христа.

Рождественский пост 2026: когда начинается

Согласно новому церковному календарю Рождественский пост в 2026 году начнется 15 ноября, в воскресенье, а завершится 24 декабря, в четверг, накануне Рождества Христова. Этих дат придерживается Православная церковь Украины и большинство общин Украинской греко-католической церкви.

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Верующие, которые продолжают пользоваться старым календарем, будут поститься с 28 ноября 2026 года по 6 января 2027 года включительно.

Как подготовиться к Рождественскому посту

Если вы планируете поститься впервые, подготовку лучше начать за одну-две недели. Ведь резкий отказ от привычных продуктов может вызвать дискомфорт, особенно если рацион недостаточно сбалансирован.

Чтобы легче перейти на постное питание, стоит:

постепенно уменьшать количество мясных и молочных блюд;

добавить в меню фасоль, чечевицу, нут, орехи и крупы;

заранее продумать питательные завтраки, обеды и ужины;

позаботиться о достаточном количестве белка, витаминов и калорий;

избегать переедания накануне начала поста.

Беременным, детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо учитывать состояние здоровья и обсуждать пищевые ограничения с врачом.

Рождественский пост 2026: что можно и что нельзя есть

Согласно традиционным православным правилам, на время поста из рациона исключают:

мясо и мясные продукты;

молоко, творог, сливки и сливочное масло;

яйца и блюда, в состав которых они входят.

Основу постного меню могут составлять овощи, фрукты, грибы, бобовые, крупы, орехи, семена и растительные масла. Рыбу в отдельные дни разрешается употреблять, однако конкретные правила зависят от церковной традиции и степени строгости поста. Поэтому календарь питания желательно уточнить в своей приходе.

Особый день приходится на 24 декабря — Сочельник. По традиции в этот день соблюдается более строгий пост, а на ужин готовят постные блюда, среди которых обязательно есть кутья.

Что сделать дома перед Рождественским постом

Существует хорошая традиция встречать важные церковные периоды в чистом и уютном доме. Однако речь идет не об обязательном ритуале, а о возможности завершить бытовые дела, чтобы уделить больше внимания духовной жизни.

До 15 ноября вы можете:

провести генеральную уборку;

привести в порядок шкафы;

проверить запасы круп и других продуктов;

избавиться от лишних и сломанных вещей;

передать пригодные вещи людям, которые в них нуждаются;

завершить мелкие ремонты и дела, которые давно откладывали;

подготовить место для домашней молитвы, если у вас есть такая традиция.

Важно помнить, что убираться, стирать и выполнять обычные домашние дела во время Рождественского поста не запрещено.

Что категорически запрещено делать во время Рождественского поста

Основные ограничения этого периода касаются поведения человека. Церковь призывает верующих прежде всего бороться с вредными привычками и поступками. Во время поста следует избегать: ссор, ругательств, сплетен, зависти, лжи, жадности. Нельзя злоупотреблять алкоголем, устраивать шумные застолья и гуляния.

Отдельное правило касается свадеб. В Православной церкви Украины в течение Рождественского поста не совершают таинство венчания. Это предусмотрено решением Священного Синода ПЦУ от 13 июля 2026 года.

В то же время крестить ребенка в этот период можно. День рождения также не запрещено отмечать, но верующим советуют выбирать спокойное празднование без излишеств.

Что стоит делать во время Рождественского поста

Главный смысл поста заключается не в том, чтобы продержаться 40 дней без мяса, а в том, чтобы встретить Рождество с более добрым сердцем. Эти дни могут стать поводом изменить привычный ритм жизни и уделить больше времени тому, на что обычно его не хватает. Верующим рекомендуют чаще молиться, посещать богослужения, читать духовную литературу, исповедоваться и причащаться.

Особое значение имеют добрые дела. Помогите пожилым соседям, поддержите одинокого человека, передайте продукты нуждающимся или присоединитесь к благотворительности.