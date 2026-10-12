Різдвяний піст 2026: коли починається, як підготуватися і що не можна робити

Чоловік у церкві ставить свічку в Різдвяний піст. Скриншот з відео на Youtube

До Різдва Христового залишилося трохи більше двох місяців. А вже незабаром для вірян розпочнеться особливий 40-денний період — Різдвяний піст. 2026 року він припадає на листопад і грудень, проте після переходу на новий церковний календар не всі пам'ятають його точні дати. Важливо заздалегідь підготувати не тільки свій раціон, а й оселю.

Новини.LIVE розповідає, коли починається Пилипівка, що варто зробити до її початку та яких обмежень дотримуватися.

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Скільки триває Різдвяний піст

Різдвяний піст триває рівно 40 днів. У народі його називають Пилипівкою, адже він починається наступного дня після вшанування апостола Пилипа.

За церковною традицією, цей період присвячений духовному очищенню, молитві, добрим справам і підготовці до народження Ісуса Христа.

Різдвяний піст 2026: коли починається

За новим церковним календарем Різдвяний піст у 2026 році розпочнеться 15 листопада, у неділю, а завершиться 24 грудня, у четвер, напередодні Різдва Христового. Цих дат дотримується Православна церква України та більшість громад Української греко-католицької церкви.

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Як підготуватися до Різдвяного посту

Якщо ви плануєте постити вперше, підготовку краще розпочати за один-два тижні. Адже різка відмова від звичних продуктів може спричинити дискомфорт, особливо якщо раціон недостатньо збалансований.

Щоб легше перейти на пісне харчування, варто:

поступово зменшувати кількість м'ясних і молочних страв;

додати до меню квасолю, сочевицю, нут, горіхи та крупи;

заздалегідь продумати поживні сніданки, обіди й вечері;

подбати про достатню кількість білка, вітамінів та калорій;

уникати переїдання напередодні початку посту.

Вагітним, дітям, літнім людям і тим, хто має хронічні захворювання, необхідно враховувати стан здоров'я та обговорювати харчові обмеження з лікарем.

Різдвяний піст 2026: що можна та не можна їсти

За традиційними православними правилами, протягом посту з раціону виключають:

м'ясо та м'ясні вироби;

молоко, сир, вершки й вершкове масло;

яйця та страви, до складу яких вони входять.

Основу пісного меню можуть становити овочі, фрукти, гриби, бобові, крупи, горіхи, насіння та рослинні олії. Рибу в окремі дні дозволено, однак конкретні правила залежать від церковної традиції та ступеня суворості посту. Тому календар харчування бажано уточнити у своїй парафії.

Особливий день припадає на 24 грудня — Святвечір. За традицією, цього дня дотримуються суворішого посту, а на вечерю готують пісні страви, серед яких обов'язково є кутя.

Що зробити вдома до Різдвяного посту

Існує добра традиція зустрічати важливі церковні періоди в чистій та затишній оселі. Проте йдеться не про обов'язковий ритуал, а про можливість завершити побутові справи, щоб приділити більше уваги духовному життю.

До 15 листопада ви можете:

провести генеральне прибирання;

впорядкувати шафи;

перевірити запаси круп та інших продуктів;

позбутися зайвих і зламаних речей;

передати придатні речі людям, які їх потребують;

завершити дрібні ремонти та справи, які давно відкладали;

підготувати місце для домашньої молитви, якщо маєте таку традицію.

Важливо пам'ятати, що прибирати, прати та виконувати звичайну домашню роботу під час Різдвяного посту не заборонено.

Що категорично заборонено робити у Різдвяний піст

Головні обмеження цього періоду стосуються людської поведінки. Церква закликає вірян насамперед боротися зі шкідливими звичками та вчинками. Під час посту потрібно уникати: сварок, лихослів'я, пліток, заздрощів, брехні, жадібності. Не можна зловживати алкоголем, влаштовувати гучні застілля та гуляння.

Окреме правило стосується весіль. У Православній церкві України протягом Різдвяного посту не звершують таїнство вінчання. Це передбачено рішенням Священного Синоду ПЦУ від 13 липня 2026 року.

Водночас хрестити дитину в цей період можна. День народження також не заборонено відзначати, але вірянам радять обирати спокійне святкування без надмірностей.

Що варто робити у Різдвяний піст

Головний сенс посту полягає не в тому, щоб витримати 40 днів без м'яса, а в тому, щоб зустріти Різдво з добрішим серцем. Ці дні можуть стати нагодою змінити звичний ритм життя та більше часу приділити тому, на що зазвичай його бракує. Вірянам рекомендують частіше молитися, відвідувати богослужіння, читати духовну літературу, сповідатися та причащатися.

Особливе значення мають добрі справи. Допоможіть літнім сусідам, підтримайте самотню людину, передайте продукти нужденним або долучіться до благодійності.